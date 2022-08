Minions 2 fa il botto al box office del weekend: oltre 4 milioni di euro (quasi 6 incluse le anteprime)

News Cinema

Diamo un'occhiata al box office italiano del weekend per scoprire quante persone sono state al cinema e che cosa hanno visto.

Il nuovo film con quei buffi personaggi gialli che amano le banane ha chiamato all'appello 614 mila spettatori in quattro giorni. Dal 18 agosto, giorno di uscita ufficiale di Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo, a ieri domenica 21 il film d'animazione ha incassato ben 4 milioni e 392 mila euro. Questa somma va ad aggiungersi a quanto raccolto dal sequel dei Minions nei giorni delle anteprime dell'8, 9 e 10 agosto per un totale di 5.928.089 € (pari a 832.223 spettatori). I giovani spettatori insieme alle famiglie hanno dunque determinato l'ottima accoglienza del film.

Xavier Albert, Managing Director di Universal Pictures International Italy, ha dichiarato: "Siamo particolarmente orgogliosi di questo risultato raggiunto in una situazione di mercato ancora molto difficile. I Minions hanno riportato l'Italia ai livelli di box office performance che questo mercato merita. Un grande grazie a tutto il team di Universal Italia per il coraggio, la forza e il grande impegno. Il primo weekend del film è un altro segnale positivo per noi, per tutta l'industria italiana e soprattutto per gli esercenti. Il miglior inizio per una stagione che ci porterà altri grandi traguardi".

Staccato al secondo posto, nonché destinato a un altro target di pubblico, il sci-fi thriller Nope che aggiunge 251 mila euro al suo bottino totale di 724 mila euro. Sono soltanto 100 mila gli spettatori che finora hanno visto questo fantastico film di Jordan Peele, in sala dall'11 agosto. A seguire due titoli usciti da svariate settimane che continuano a destare interesse. Thor: Love and Thunder ha raccolto ulteriori 190 mila euro per un totale in 7 settimane di programmazione di 10 milioni e 514 mila euro (pari a 1.432.074 spattatori), mentre il fenomeno Top Gun: Maverick ha aggiunto altri 177 mila euro portando l'incasso complessivo sulle 13 settimane di programmazione a 12 milioni 365 mila euro (pari a 1.661.837 spettatori).