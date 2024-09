Minecraft, ecco il primo trailer ufficiale del film tratto dal videogioco Mojang

News Cinema

Siete pronti a vedere al cinema Minecraft, sforzandovi di immaginare come si possa tradurre in un film? In attesa del 2025, cominciate a riscaldarvi col primo teaser trailer del film di Jared Hess.

Nell'aprile 2025 Hollywood sfornerà uno dei suoi adattamenti videoludici più azzardati, come dimostra il primo teaser trailer sottotitolato in italiano di Minecraft, tratto dal popolare gioco sandbox della Mojang. Fenomeno di costume da ormai tredici anni, Minecraft sta per diventare un film di Jared Hess (Napoleon Dynamite), con Jack Black e Jason Momoa in versione più demenziale che mai. Avviso prima di lasciarvi alla visione di queste immagini: non pensate nemmeno per un attimo che qui ci si prenda troppo sul serio!



Minecraft, Jack Black è Steve nel trailer del film tratto dal videogioco

Minecraft, nato nel 2011 dal geniale programmatore svedese Markus "Notch" Persson, che ha poi venduto la sua Mojang alla Microsoft (diventando uno degli uomini più ricchi del pianeta), non è un gioco narrativo: si basa sulla sopravvivenza libera in un mondo fortemente stilizzato e cubettoso, gestendo risorse, costruendosi una casa, coltivando ortaggi, allevando animali, esplorando anfratti e difendendosi da surreali pericoli, da soli o in compagnia. La forte caratterizzazione dell'esperienza tuttavia non ha impedito negli anni che si creassero fiction ambientate in quell'universo, persino romanzi ufficialmente pubblicati (oltre che giochi spin-off di genere differente). Nel film che Jared Hess ha coraggiosamente accettato di dirigere, dopo che altri colleghi avevano gettato la spugna, si gioca proprio con queste suggestioni, tanto che Jack Black si presenta come l'iconico "Steve", uno dei nove personaggi di default originariamente disponibili per i giocatori. Scritto da Chris Bowman e Hubbel Palmer, il film è interpretato anche da Jason Momoa, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen, Jennifer Coolidge, Kate McKinnon e Jemaine Clement. La storia seguirà un gruppo di "improbabili avventurieri" (sono descritti proprio così), decisi a impedire che l'Ender Dragon distrugga l'Overworld, cioè il mondo dove si svolge il gameplay. L'atmosfera del trailer suggerisce un'esperienza cinematografica alla Jumanji, ancora più assurda.