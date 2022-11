Millie Bobby Brown vuole interpretare Britney Spears. La reazione della cantante.

News Cinema

Millie Bobby Brown, fresca di Enola Holmes 2, ha espresso il desiderio di interpretare Britney Spears in un eventuale biopic. La risposta di Britney è arrivata ed è... concisa.

Giorni frenetici per Millie Bobby Brown, interprete di Enola Holmes 2 già su Netflix. L'attrice al talk show condotto da Drew Barrymore ha rivelato di avere un sogno nel cassetto: interpretare Britney Spears in un biopic! Naturalmente la notizia è arrivata all'orecchio di Britney, che ha risposto in modo drastico e ironico... Leggi anche Millie Bobby Brown sogna di interpretare Amy Winehouse, mentre è su Netlix con Enola Holmes

Britney Spears interpretata da Millie Bobby Brown? Britney ci scherza su

Dopo Enola Holmes 2 ora su Netflix, in previsione di Stranger Things 5, ci sono poche stelle che brillano in questo periodo come Millie Bobby Brown. L'attrice è stata ospite del Drew Barrymore Show, dove ha rivelato che tra i suoi desideri c'è quello di interpretare Britney Spears in un film biografico: la cantante è stata al centro delle cronache per la battaglia legale intrapresa per riavere il controllo dei suoi beni, rifiutando la tutela che le era stata imposta anni prima. Millie ha detto:

Penso che la sua storia mi dica qualcosa. Quando ero piccola e guardavo i suoi video, guardavo le interviste di quando lei era più giovane - ora vedo la difficoltà nel parlare. Non la conosco, ma quando vedo le sue immagini sento che potrei raccontare la sua storia nel modo giusto, solo la sua.