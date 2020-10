Millie Bobby Brown sogna di interpretare Amy Winehouse, mentre è su Netlix con Enola Holmes

News Cinema

Altro che Stranger Things: in questi giorni su Netflix con Enola Holmes, Millie Bobby Brown ha un sogno nel cassetto, essere Amy Winehouse in un biopic musicale.

Da pochi giorni in streaming su Netflix col suo Enola Holmes, avventura per ragazzi con la sorella di Sherlock Holmes come mattatrice, Millie Bobby Brown ha confidato a Netflix Latinoamérica un suo sogno nel cassetto (giustamente già pieno: non conta l'età, conta la fama che porta chance). Vorrebbe interpretare la compianta Amy Winehouse in un biopic musicale. Le avevano chiesto se le sarebbe piaciuto interpretare una figura storica. Ecco come ha risposto Millie:

Non direi che sia "storica", ma mi piacerebbe rispondere Amy Winehouse. Personalmente credo che sia un'icona del R&B e del blues e dell'intera cultura musicale. Semplicemente adoro la sua musica e la sua storia ha avuto su di me un forte impatto. Perciò mi piacerebbe interpretarla.