Millie Bobby Brown scintillante e irriconoscibile al party per il suo diciottesimo

Su Twitter fan impazziti per la metamorfosi di Eleven e Enola Holmes, al secolo Millie Bobby Brown, in un audace vestito scintillante per la festa dei suoi 18 anni.

Una trasformazione decisamente d'effetto quella di Millie Bobby Brown, che abbiamo imparato a conoscere e ad amare come la Eleven di Stranger Things, prima di ritrovarla in film come la serie di Enola Holmes e Godzilla, e ritroviamo per la festa dei suoi 18 anni, compiuti il 19 febbraio, con un bellissimo e audace abito della collezione primavera 2022 di Sabina Bilenko Couture.

I 18 anni di Millie Bobby Browm

Non è la prima volta che Millie Bobby Brown, che in contrasto con i ruoli da ragazza senza fronzoli con cui siamo abituati a vederla sullo schermo, nella vita privata ha già sfoggiato abiti che mettono in risalto la sua femminilità, suscitando l'entusiasmo dei fan. Nelle foto da Twitter (dall'account "millie bobby brown supremacy"), la vediamo anche col fidanzato Jake Bongiovi, figlio di Jon Bon Jovi. In attesa di ritrovarla nella quarta stagione di Stranger Things, dunque, ci uniamo agli auguri, seppure tardivi, per la sua maggiore età.

ladies and gentlemen; millie bobby brown pic.twitter.com/uo5B3Qo7Fd — ً (@milliesbiebs) February 22, 2022