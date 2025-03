Millie Bobby Brown e The Electric State: "Ci sono già abbastanza eroi maschi"

News Cinema

È su Netflix il suo nuovo The Electric State, action sci-fi dei fratelli Russo con lei e Chris Pratt. Millie Bobby Brown, ospite di un podcast, spiega quanto sia importante per le ragazze essere rappresentate anche in un contesto d'azione.

The Electric State dei fratelli Russo è su Netflix e il pubblico può rivedere Millie Bobby Brown, in un film d'azione sci-fi per famiglie, al fianco di Chris Pratt: ospite di un podcast, l'attrice divenuta celebre per Stranger Things - e ultimamente protagonista di uno sfogo social riguardante il suo aspetto - ha ribadito quale bussola segua nella sua carriera. Per Millie conta fornire alle ragazze un modello comportamentale volitivo e deciso, non passivo, protagonista. Leggi anche Millie Bobby Brown e lo sfogo su Instagram: "Io cresco, la gente no"

Millie Bobby Brown, l'importanza delle eroine d'azione

Criticata ultimamente in rete per il suo aspetto, Millie Bobby Brown si è già ampiamente sfogata in un video su Instagram, rivendicando la propria libertà di apparire come le pare. Ora che The Electric State è su Netflix, dove peraltro si attende entro l'anno l'ultima stagione di Stranger Things, Millie ha fatto un discorso solo in apparenza diverso in una chiacchierata col podcast Call Her Daddy. Brown parla dei ruoli da protagonista ai quali può aspirare una donna o una ragazza: così come ha invitato le donne a non accettare limitazioni alla propria libertà di apparire in un certo modo, così rivendica il suo diritto a ricoprire ruoli che in passato erano appannaggio degli uomini.

Credo che ci siano abbastanza eroi maschi in circolazione, sento che ne abbiamo visti abbastanza, mi spiego? Mi fa piacere per loro, mi fa piacere, ma io sento che le ragazze devono poter vedere eroine, sentire che anche loro possono salvare il mondo. Lanci un messaggio più grande sulle ragazze, che possono prendere decisioni, entrare in politica, cambiare il mondo per il meglio. Perché allora non vedere sullo schermo eroine in cui possano immedesimarsi? [...]

Naturalmente voglio mettermi alla prova anche con cose diverse, ma per me è fondamentale domandarmi cosa stia provando una ragazza che mi sta guardando. Si sentirà riconosciuta e valorizzata? Sentirà che può fare passi avanti, potrà ispirarsi? Tutto ciò che ho fatto finora alimenta questa cosa, Electric State decisamente l'alimenta.