Mickey 17 con Robert Pattison ha una data d'uscita... lontana

A quanto pare la Warner Bros. ha deciso quando distribuire il già completato Mickey 17 con Robert Pattinson, diretto dal regista di Parasite, Bong Joon Ho. Bisognerà aspettare ancora.

Ci sono state reazioni tendenzialmente (ma non universalmente) positive, alla proiezione durante il CinemaCon del trailer di Mickey 17, interpretato da Robert Pattinson e diretto dal regista premio Oscar Bong Joon Ho. Adattamento firmato da quest'ultimo del romanzo di Edward Ashton, il film sta avendo un percorso accidentato, visto che è stato rimosso dal calendario originale delle uscite Warner Bros. di questo periodo, per essere spostato in una data che è stata alfine rivelata. Ed è parecchio distante. Leggi anche Mickey 17, Mark Ruffalo interpreterà un villain "psicopatico e cattivo": le parole dell'attore

Mickey 17 con Robert Pattinson arriva nel gennaio 2025