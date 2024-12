Michael Moore rende gratuito il documentario Sicko citato da Luigi Mangione e reagisce con una spietata lettera aperta

News Cinema

Luigi Mangione, assassino del CEO della United HealthCare, ha citato nel suo manifesto il documentario Sicko di Michael Moore, che ha deciso di rendere gratuito su YouTube il film dedicato alla sanità inaccessibile negli USA. Moore ha accompagnato il gesto con una lettera spietata che vale la pena leggere. Perché condanna gli omicidi... però tutti.

Se non fosse stato un autore abituato alle controversie, si sarebbe trovato in difficoltà: Michael Moore nel 2007 realizzò il documentario Sicko, dove denunciava l'assenza di un'assistenza sanitaria pubblica negli Stati Uniti, raccontando le battaglie disperate di chi non aveva soldi per curarsi e non riusciva a ottenere i soldi necessari dalle compagnie assicurative. Ora che Luigi Mangione, assassino osannato in rete del CEO della UnitedHealthCare, ha citato il film nel suo "manifesto", la posizione di Moore si farebbe delicata. Diverse testate hanno contattato Moore per chiedergli di dichiarare pubblicamente di non approvare l'omicidio. Lui ha deciso di farlo. A modo suo... e a 360 gradi.





Michael Moore su Luigi Mangione e l'omicidio: "Nessuno deve morire. Ma proprio NESSUNO."

Nella lettera aperta pubblicata sul suo sito, Michael Moore dichiara la sua decisione: pubblicare su YouTube gratuitamente il suo documentario Sicko del 2007, una denuncia che in diciassette anni non ha purtroppo perso il suo peso politico e sociale, e anzi lo ha riguadagnato oggi nella maniera più violenta. Luigi Mangione, assassino di Brian Thompson, CEO della compagnia assicurativa UnitedHealthCare, ha citato proprio il film di Moore come una molla che l'ha spinto ad "agire".

Nella sua lettera aperta Moore si pone la domanda: dovrebbe, come molti gli chiedono, dire apertamente che condanna l'omicidio? "In 35 anni da cineasta, ho mai detto o fatto qualcosa che implicasse che io accetto l'idea di omicidio?" Moore cita Fahrenheit 9/11 (sulla guerra) e Bowling for Columbine (sulle armi da fuoco negli Stati Uniti) per dare l'idea di quanto tenga al ripudio di una crudeltà verso gli altri esseri umani. Ma proprio per questa ragione... "Negli USA abbiamo 1.400.000 persone che lavorano per negare l'assicurazione sanitaria, ma nell'intero paese il personale sanitario è composto da 1 milione di persone. [...] Paghiamo più persone per negare l'assistenza di quante ne paghiamo per darla. [...] Se il proposito dell'assistenza sanitaria è mantenere in vita le persone, qual è lo scopo di NEGARLA? A parte ucciderle? Quello è un omicidio che condanno decisamente." Troppi americani, spiega Moore, passano la vita a versare soldi in compagnie assicurative che poi, al momento di coprire le spese sanitarie quando l'occasione si presenta, trovano tutte le maniere possibili per non farlo.

Moore non ha intenzione di soffocare alcuna rabbia, anzi pensa che sia il momento buono perché frutti per lo meno un'attenzione chiara su un problema atavico della società americana:

Certo che condanno l'omicidio, ed ecco perché condanno l'industria dell'assistenza sanitaria americana, rotta, vile, rapace, assetata di sangue, priva di etica e immorale, così come condanno ogni CEO che la gestisce e condanno ogni politico che prende i suoi soldi per mantenere vivo il sistema invece di distruggerlo, buttarlo via. Dobbiamo sostituire questo sistema con qualcosa di sano, con cura, amore, qualcosa che tenga la gente viva. È un momento in cui possiamo creare quel cambiamento.

Moore attacca l'ipocrisia della politica che usa ancora frasi come "In America non risolviamo i nostri problemi e le nostre dispute idelogiche con la violenza", quando nei fatti è successo e succede regolarmente. "La gente in America non sta celebrando l'omicidio brutale di un padre di due bambini in Minnesota. Urlano perché vogliono aiuto, vogliono dire cosa non funziona, vogliono dire che questo sistema non è giusto e non può continuare così. Cercano una compensazione. Vogliono giustizia. [...] Le persone non hanno pietà per te, se tu non ce l'hai per loro". Invece - constata Michael Moore - i media americani e la politica sembrano soprattutto preoccupati di soffocare una possibile rivolta (che a suo parere tutti temono per coda di paglia), impedendo di chiamare "manifesto" le motivazioni lanciate da Mangione. Moore non ne fa un eroe, anzi ne evidenzia la provenienza di "buona famiglia" e parla con amarezza di uno "scontro tra ricchi". Moore non vuole la violenza, ma non si può perdere l'occasione per sottolineare i veri termini della questione:

Nessuno deve uccidere nessun altro. Io una soluzione che non implichi violenza ce l'ho. A meno che per voi "violenza" non significhi che vi togliamo soldi dalle vostre fottute tasche, a meno che violenza non significhi per voi che non potete mandare i vostri figli nelle università prestigiose, comprarvi una terza casa per le vacanze, una quarta Tesla, un quinto Land Rover o un altro yacht. [...] La soluzione è semplice. Gettate nella monnezza questo intero sistema, smantellate questo business immorale che si approfitta delle vite umane e monetizza le nostre morti, che ci ammazza o ci lascia morire. Distruggetelo tutto. E al suo posto dateci la stessa assistenza sanitaria di ogni altro paese civilizzato sulla Terra.