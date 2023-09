Michael Caine va in pensione: "Ho 90 anni, porca miseria! la morte è dietro l’angolo, ma sono un uomo felice"

News Cinema

Michael Caine ha davvero deciso di smettere di recitare. L'attore ha 90 anni e cammina con difficoltà, ma non ha perso nemmeno un pezzettino del suo sofisticato humour britannico. Il suo ultimo film sarà The Great Escaper di Oliver Parker.

Alla veneranda età di 90 anni Michael Caine ha deciso di dare l'addio alla recitazione. In realtà il sublime attore britannico non ha fatto un annuncio ufficiale, ma, nel corso di un'intervista a The Telegraph, ha raccontato che la vecchiaia gli impedisce di fare molte cose, fra cui muoversi agevolmente, ed è quindi arrivato per lui il momento di andare in pensione.

Michael Caine ha gridato: Al lupo! Al Lupo!"

Forse non tutti ricordano che nel 2021 si era levato un coro di fischi e di proteste quando Michael Caine aveva detto basta al cinema, spiegando che il burbero scrittore Harris Shaw di Best Sellers sarebbe stato il suo ultimo ruolo. Caine tuttavia aveva già adocchiato un paio di progetti interessanti: il film storico Medieval e Twist, reinterpretazione in chiave contemporanea del dickensiano Oliver Twist. Adesso però l'Alfred Pennyworth della trilogia di Batman targata Christopher Nolan ha effettivamente detto stop, come il Big Ben del tormentone di Enzo Tortora nato con Portobello.

La vita e lo humour di Michael Caine a 90 anni

Variety ci informa che Michael Caine avrebbe detto a The Telegraph:

Ho 90 anni, porca miseria, e non riesco bene a camminare. Diciamo che sono in pensione.

Se davvero le cose stanno così, allora l'ultimo film di Caine è e sarà sempre The Great Eascaper di Oliver Parker, che racconta la vera storia di Bernard Jordan, veterano della marina militare britannica che a 89 anni partì segretamente per la Francia per poter partecipare alla cerimonia legata settantesimo anniversario del D-Day. L'attore ha raccontato di essere stato felicissimo di fare il film, tornando sul set dopo quasi 3 anni di inattività. Ha detto che le sue scene venivano girate una volta sola e che il regista aveva fatto in modo di procurargli un bastone a cui appoggiarsi quando doveva camminare.

Tornando ai 90 anni di Michael Caine, alla domanda del giornalista di The Telegraph: "Che cosa significa per lei avere 90 anni?", l’attore ha risposto:

La cosa peggiore è che dalla tua vita scompaiono tantissime cose. Non puoi correre, non puoi giocare a football e pian piano ti accorgi che la morte si avvicina. A 90 anni la morte è dietro l'angolo, ma sono un uomo felice. Me ne sto qui seduto a scrivere e a fare le mie cose. Mi piace. Ho due figli, tre nipoti e una moglie… tutti quanti alla fine mi raggiungeranno. Nessuno mi dirà: "Mi dispiace tantissimo che morirai, vorrei che fossi come me che non morirò”, perché tutti devono morire, almeno io avrò vissuto per 90 fottuti anni. Non sono morto a 9, 10 o 29 anni. Ne ho 90 e ho avuto la migliore vita possibile, la migliore moglie possibile e la migliore famiglia possibile. Magari non tutti pensano che sia la migliore famiglia possibile in assoluto, ma è la migliore famiglia possibile per me".

Forse avrà difficoltà a deambulare o a praticare gli sport, ma, nonostante l'inesorabile passare del tempo, Sir Michael Caine non ha perso il suo sofisticato e intelligente senso dell'umorismo, e questa, forse, è la cosa più importante.