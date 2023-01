Michael Bay contro l'Italia per la morte di un piccione

News Cinema

Durante le riprese di 6 Underground in Italia, sarebbe stato ucciso un piccione: è maltrattamento di animali, che però Michael Bay nega, rifiutandosi anche di pagare una multa nel nostro paese. Le sue motivazioni.

Durante le riprese di 6 Underground, film d'azione in streaming su Netflix, un piccione sarebbe stato ucciso da un movimento di macchina a Venezia. Le direttive europee sono molto strette in merito alla salvaguardia delle 572 specie protette di uccelli, quindi Bay e la sua troupe sarebbero corresponsabili, legalmente parlando, di "attività che minacciano direttamente gli uccelli". Ci sarebbe una multa da pagare, ma Michael Bay nega fermamente la ricostruzione dei fatti. Leggi anche Elicotteri, sparatorie e inseguimenti nel centro di Firenze: un altro giorno di routine per Michael Bay

6 Underground e la morte di un piccione a Venezia, Michael Bay nega

Stando a quanto riportato da The Wrap, a Venezia, durante le riprese di 6 Underground, un movimento di macchina in dolly avrebbe travolto e ucciso un piccione, situazione documentata da una persona lì presente, che ha l'ha riportata alle autorità. Stando alle direttive europee e alla legge italiana, Michael Bay e la produzione dovrebbero pagare una multa, però dopo tre tentativi la situazione non si sblocca, perché la risoluzione legale che prevede il pagamento dell'ammenda passa attraverso un'ammissione di colpa. Che non c'è e non ci sarà mai, come ha raccontato Bay a The Wrap.

Le autorità italiane mi hanno offerto una possibilità di liquidare la questione pagando una piccola multa, ma ho rifiutato perché non mi dichiarerò colpevole di aver fatto del male a un animale. [...] Abbiamo chiare prove video, tantissimi testimoni e responsabili della sicurezza che ci esonerano da queste accuse. E smentiscono la loro unica foto paparazzata, che presenta una storia falsa. [...]

Sono rinomato come amante degli animali e sono anche in prima linea come attivista per gli animali. Nessun animale coinvolto nella produzione è stato ferito o colpito, e così è stato in ogni produzione sulla quale abbia mai lavorato in trent'anni.