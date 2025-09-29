News Cinema

Secondo nuove indiscrezioni, il film reboot di Miami Vice avrebbe scovato i suoi due protagonisti: Michael B. Jordan e Glen Powell.

Anche Miami Vice sta per tornare. Dopo il successo della popolare Serie TV esplosa negli Anni ’80 e il successivo ed omonimo film del 2006, nell’era dei reboot e remake tutto è possibile e anche Miami Vice sta per tornare. E si vocifera che lo farà in buona compagnia. Secondo quanto riferito da Nexus Point News, due star del cinema sarebbero attualmente in fase di trattative per guidare il cast da protagonisti: la scelta sarebbe ricaduta su Glen Powell e Michael B. Jordan.

Miami Vice, Michael B. Jordan e Glen Powell in trattative per il reboot

Entrambi grandi nomi della nuova generazione di star hollywoodiane, Glen Powell e Michael B. Jordan sarebbero in fase di trattative con gli Studios per interpretare i prossimi protagonisti seguendo l’esempio di chi li ha preceduti. Nella popolare Serie TV poliziesca, andata in onda dal 1984 al 1989, figuravano come protagonisti Don Johnson e Philip Michael Thomas, entrambi scelti come detective sotto copertura per contrastare il crimine in completi eleganti e sgargianti. Dopo cinque stagioni, Miami Vice è stato proposto anche al cinema, questa volta con un nuovo cast guidato da Colin Farrell e Jamie Foxx.

Questa volta, invece, per il reboot gli Studios avrebbero puntato a due star il cui successo è esploso negli ultimi anni. Da un lato Glen Powell, che ha ottenuto una forte spinta in Top Gun: Maverick e da quel momento ha realizzato diversi film come protagonista tra cui Twisters, Tutti tranne te, Hit Man e il più recente The Running Man. Michael B. Jordan, invece, oltre a Black Panther, ha recitato nella trilogia di Creed ed è apparso di recente ne I peccatori di Ryan Coogler. Secondo quanto riferito dalle recenti indiscrezioni, ad occuparsi della regia del reboot di Miami Vice sarebbe Joseph Kosinski, noto per aver diretto in precedenza film come F1 e Top Gun: Maverick. Dan Gilroy, invece, dovrebbe occuparsi della sceneggiatura.

E non è tutto: stando a Nexus Point News, Glen Powell e Michael B. Jordan dovrebbero interpretare rispettivamente James “Sonny” Crockett e Ricardo “Rico” Tubbs. Il film, girato in IMAX, ha già fissato una data d’uscita per agosto 2027. È bene precisare che quanto riportato da Nexus Point News non è stato ufficialmente confermato né da parte di Universal Pictures né dai rispettivi attori e regista, per cui bisognerà attendere l’ufficialità.