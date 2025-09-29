TGCom24
Home | Cinema | News | Miami Vice, Michael B. Jordan e Glen Powell in trattative per il reboot
Schede di riferimento
Miami Vice
Anno: 2027
Miami Vice
Glen Powell
Glen Powell
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan
News Cinema

Miami Vice, Michael B. Jordan e Glen Powell in trattative per il reboot

Cristina Migliaccio

Secondo nuove indiscrezioni, il film reboot di Miami Vice avrebbe scovato i suoi due protagonisti: Michael B. Jordan e Glen Powell.

Miami Vice, Michael B. Jordan e Glen Powell in trattative per il reboot

Anche Miami Vice sta per tornare. Dopo il successo della popolare Serie TV esplosa negli Anni ’80 e il successivo ed omonimo film del 2006, nell’era dei reboot e remake tutto è possibile e anche Miami Vice sta per tornare. E si vocifera che lo farà in buona compagnia. Secondo quanto riferito da Nexus Point News, due star del cinema sarebbero attualmente in fase di trattative per guidare il cast da protagonisti: la scelta sarebbe ricaduta su Glen Powell e Michael B. Jordan.

Miami Vice, Michael B. Jordan e Glen Powell in trattative per il reboot

Entrambi grandi nomi della nuova generazione di star hollywoodiane, Glen Powell e Michael B. Jordan sarebbero in fase di trattative con gli Studios per interpretare i prossimi protagonisti seguendo l’esempio di chi li ha preceduti. Nella popolare Serie TV poliziesca, andata in onda dal 1984 al 1989, figuravano come protagonisti Don Johnson e Philip Michael Thomas, entrambi scelti come detective sotto copertura per contrastare il crimine in completi eleganti e sgargianti. Dopo cinque stagioni, Miami Vice è stato proposto anche al cinema, questa volta con un nuovo cast guidato da Colin Farrell e Jamie Foxx.

Questa volta, invece, per il reboot gli Studios avrebbero puntato a due star il cui successo è esploso negli ultimi anni. Da un lato Glen Powell, che ha ottenuto una forte spinta in Top Gun: Maverick e da quel momento ha realizzato diversi film come protagonista tra cui Twisters, Tutti tranne te, Hit Man e il più recente The Running Man. Michael B. Jordan, invece, oltre a Black Panther, ha recitato nella trilogia di Creed ed è apparso di recente ne I peccatori di Ryan Coogler. Secondo quanto riferito dalle recenti indiscrezioni, ad occuparsi della regia del reboot di Miami Vice sarebbe Joseph Kosinski, noto per aver diretto in precedenza film come F1 e Top Gun: Maverick. Dan Gilroy, invece, dovrebbe occuparsi della sceneggiatura.

E non è tutto: stando a Nexus Point News, Glen Powell e Michael B. Jordan dovrebbero interpretare rispettivamente James “Sonny” Crockett e Ricardo “Rico” Tubbs. Il film, girato in IMAX, ha già fissato una data d’uscita per agosto 2027. È bene precisare che quanto riportato da Nexus Point News non è stato ufficialmente confermato né da parte di Universal Pictures né dai rispettivi attori e regista, per cui bisognerà attendere l’ufficialità.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Miami Vice
Anno: 2027
Miami Vice
Glen Powell
Glen Powell
Michael B. Jordan
Michael B. Jordan
Cristina Migliaccio
  • Giornalista pubblicista
  • Netflix dipendente
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Sheep in the Box: Hirokazu Kore-eda ha iniziato le riprese del suo nuovo film... di fantascienza
news Cinema Sheep in the Box: Hirokazu Kore-eda ha iniziato le riprese del suo nuovo film... di fantascienza
Jennifer Lawrence: "I film possono ricordarci che forse siamo tutti più connessi di quanto possa sembrare"
news Cinema Jennifer Lawrence: "I film possono ricordarci che forse siamo tutti più connessi di quanto possa sembrare"
Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland dopo l'infortunio: "Mi sento meglio"
news Cinema Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland dopo l'infortunio: "Mi sento meglio"
Che succede a Baum? Abbiamo letto per voi il primo romanzo di Woody Allen
news Cinema Che succede a Baum? Abbiamo letto per voi il primo romanzo di Woody Allen
Romics 35: La valle dei sorrisi con Michele Riondino raccontato dal regista alla Fiera di Roma
news Cinema Romics 35: La valle dei sorrisi con Michele Riondino raccontato dal regista alla Fiera di Roma
Star Wars Starfighter: la trama è trapelata? Qual è la missione del personaggio di Ryan Gosling?
news Cinema Star Wars Starfighter: la trama è trapelata? Qual è la missione del personaggio di Ryan Gosling?
Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime: da oggi al 1 ottobre la 21ª edizione
news Cinema Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime: da oggi al 1 ottobre la 21ª edizione
Una battaglia dopo l'altra è primo al boxoffice italiano del weekend, c'è un record personale per Paul Thomas Anderson
news Cinema Una battaglia dopo l'altra è primo al boxoffice italiano del weekend, c'è un record personale per Paul Thomas Anderson
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Vuoi Sposarmi?
The Illusionist - L'illusionista
Tornare a Vincere
I Mercenari 2
Pane al limone con semi di papavero
Storia di mia Moglie
Sono Solo Fantasmi
Django Unchained
Vermin
Il grande Jake
Il Bodyguard e la Principessa
DAVID E GOLIA
Film stasera in TV