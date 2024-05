Metamorphosis: a volo d'uccello sopra la religione dell'Amore in una coloratissima clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Arriva in sala il 16 maggio con Sattva Films Metamorphosis di Michele Fasano, film d'animazione ispirato a La Conferenza degli Uccelli di Peter Sís e favola animata sulla religione dell'Amore. Del film vi mostriamo una clip in anteprima esclusiva.

Uno stormo di uccelli attraversa il cielo, volando sopra una barca rattoppata carica di migranti. L'uccello più piccolo si meraviglia per le terribili condizioni dei viaggiatori e apprende che quelle persone hanno attraversato il deserto e sono in cerca di una Terra Promessa.

Comincia così una clip di Metamorphosis che oggi vi facciamo vedere in anteprima esclusiva e che ci riporta alle ingiustizie del nostro mondo e alla sopraffazione dei più forti sui più deboli o semplicemente meno fortunati.



Metamorphosis: Una Clip Ufficiale in anteprima esclusiva del Film - HD

Metamorphosis, al cinema dal 16 maggio, è un film d'animazione nonché l'opera prima del regista e produttore indipendente Michele Fasano, che ha scelto la favola per il valore metaforico che da sempre caratterizza questo genere narrativo. Alla base del suo film c'è un poema persiano del XII° secolo tanto amato dai bambini e anche dal regista Peter Brook, che ne ha fatto uno dei suoi spettacoli più belli. Parliamo de "La Conferenza degli Uccelli" di Peter Sís.

Metamorphosis: La trama e la religione dell'Amore

Metamorphosis racconta dunque l’avventura di uno stormo di volatili che viaggia al seguito di Upupa verso la Montagna di Kafh, dimora di Re Simourgh, dove potranno ricevere tutte le risposte alle loro domande. Fra realtà e sogno, gli uccelli attraversano le 7 valli e molti di loro si perdono per strada. Ne restano soltanto 4, che vivranno l'esperienza di altrettanti personaggi umani reali:

Monika (Albania)

(Albania) Abdurrahman (Turchia)

(Turchia) Jihad (Siria) e

(Siria) e Susan (Israele)

Si tratta di individui molto diversi fra loro: per età, genere, cultura e religione, oltre che per il territorio dal quale provengono e per il loro vissuto storico. All'animazione si intrecciano materiali di archivio come fotografie e filmati che mostrano pagine crudeli della storia: genocidi ai quali nessuna religione si è sottratta, alternando il ruolo di vittima e carnefice.

A dare a Metamorphosis il carattere di un conte morale he insegna La religione dell'Amore è il ricorso al mito. A questo proposito il regista Michele Fasano ha dichiarato:

Occorre riappropriarsi dello spazio del fondamento, per troppo tempo abbandonato in balia dei fanatismi. Il mito ha sempre veicolato un nucleo creativo profondo e universale, comune a tutte le culture… occorre tornare a tradurlo… L'Amore è questo fondamento e vi si accede quanto più si opera a deporre le ansie identitarie.

Metamorphosis: animazione ed effetti visivi

Metamorphosis, come già detto, utilizza tecniche miste. L'animazione cut-out serve per raccontare il viaggio degli uccelli. È questa la parte ispirata a "La Conferenza degli Uccelli", a cui si aggiungono un breve prologo e un altrettanto breve epilogo.

L'animazione in rotoscopic descrive invece il vissuto delle quattro persone umane reali e s'impone come terra di mezzo fra l'universo vivace e variopinto degli uccelli e il bianco e nero della violenza della storia con la "S" maiuscola.