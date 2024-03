Megalopolis di Coppola, per Adam Driver è "indefinibile"

News Cinema

Adam Driver fa parte del colossale cast di Megalopolis, l'ultima misteriosa opera di Francis Ford Coppola, si dice in anteprima al Festival di Cannes. Driver non sa nemmeno come definire il film ad alto budget ma sperimentale, un lavoro al quale Francis tiene da tempo immemorabile.

Cresce la curiosità per il progetto che Francis Ford Coppola insegue da una vita o quasi: il kolossal Megalopolis, che potrebbe essere mostrato in anteprima al prossimo Festival di Cannes. Adam Driver è uno degli interpreti principali di un cast enorme e pieno di stelle, e interpellato da The Face ha avuto persino difficoltà a descrivere come sia impostato e quale tipo di film sia questa opera ciclopica del maestro. Naturalmente questo non fa che alimentare ulteriori domande sul film di cui abbiamo visto solo un'immagine teaser (condivisa dallo stesso Coppola). Leggi anche Megalopolis: Francis Ford Coppola condivide il logo del film: in arrivo il trailer?

Megalopolis, il nuovo indefinibile progetto di Francis Ford Coppola

Secondo quel poco che sappiamo, Megalopolis di Francis Ford Coppola racconterà di una donna (Nathalie Emmanuel), divisa tra il legame che ha col suo amante, l'architetto visionario e progressista Caesar (Adam Driver), e l'affetto per suo padre Frank, dalla visione più tradizionalista. Sarà forse chiamata a scegliere quando un disastro che si è abbattuto su New York esige una ricostruzione... quando Caesar ha idee utopiche sulla nuova Grande Mela, nonché sulla società. Coppola, che sta per compiere 85 anni, accarezza questo monumentale progetto dalla fine degli anni Settanta, arrivando al punto di accettare gli impegni registici degli anni Novanta solo per finanziare un giorno questa "follia". Da vent'anni ha iniziato a tempo perso prove con tantissimi attori, di più generazioni diverse, per poi quasi abbandonare il sogno intorno al 2007. Nel 2019 è ripartito, deciso a portarlo a termine. Il cast corale vede schierati Forest Whitaker, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jason Schwartzman, Grace VanderWaal, Kathryn Hunter, Talia Shire, Dustin Hoffman, Giancarlo Esposito e D. B. Sweeney.

Driver non sa nemmeno come proferire parole che siano all'altezza della personale opera di Coppola:

È un po' indefinibile, e vi sembrerà una parola molto generica, almeno finché non guarderete il film. Allora capirete che la mia risposta è perfetta. Non ci sono molti film precedenti che gli assomiglino, e per giunta ha un respiro enorme, il che lo rende davvero unico.