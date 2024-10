Megalopolis di Coppola: in diretta streaming nei The Space Cinema la premiere da Cinecittà

News Cinema

La proiezione sarà anticipata da un commento introduttivo dello stesso regista. Da oggi sono aperte le prevendite del film

Il nuovo film di Francis Ford Coppola Megalopolis, presentato all'ultima edizione del Festival di Cannes, sarà nei cinema italiani a partire da mercoledì 16 ottobre.

Per tutti coloro che vogliono approfondire la visione direttamente dal punto di vista del regista, da oggi è possibile acquistare i biglietti anche per lunedì 14 ottobre, quando verrà trasmesso nei The Space Cinema (tranne quelli di Salerno, Genova) in diretta streaming la premiere in programma presso gli iconici Studi di Cinecittà, evento di preapertura della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città 2024. Il film sarà introdotto direttamente da Francis Ford Coppola, che racconterà l’idea e il lavoro dietro la realizzazione di quest’opera, che ha avuto inizio ben 45 anni fa.



Megalopolis: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Francis Ford Coppola con Adam Driver - HD

In Megalopolis Cesar Catilina è un architetto che ha inventato il Megalon, un materiale da costruzione assolutamente straordinario che gli permette di avere una visione futura delle città, a partire da New York, assolutamente rivoluzionaria. A contrastare questa progettualità apparentemente utopica si erge il sindaco della città Franklyn Cicero il quale è un paladino della conservazione. Sua figlia Julia però finisce con l'innamorarsi proprio di Cesar in un'America che rimanda dichiaratamente e sotto tutti gli aspetti alla Roma vicina alla decadenza.



È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/film/megalopolis oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.