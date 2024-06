Me Contro Te: Operazione Spie, dieci anni di successi e sei film con Luì e Sofì

News Cinema

Da oggi 1° giugno è al cinema in tutta Italia con Warner Bros, Pictures Me Contro Te - Il film: Operazione Spie: per l'occasione ripercorriamo l'avventura cinematografica dei famosissimi youtuber italiani Luì e Sofì, da dieci anni beniamini dei più piccoli.

Me Contro Te: Il Film - Operazione spie è il sesto film con Luì e Sofì, che insieme ai loro amici cercano di sfuggire alla più diabolica macchinazione del Signor S! Sofia Scalagna e Luigi Scalia da dieci anni intrattengono bambini e bambine con i loro video su YouTube, ma hanno portato il loro mondo anche al cinema dal 2020, quando arrivò in sala il loro primo lungometraggio, sotto etichetta Warner Bros Pictures. Questi quattro anni sono stati molto intensi per il duetto e per la squadra che li sostiene e dà vita alle loro idee, tra cast sempre più vasto e un team tecnico a pieno regime. Ripercorriamo insieme le tappe cinematografiche dei Me Contro Te e della loro banda, sempre coprodotte dalla Colorado Film e scritte insieme a Emanuela Canonico e Andrea Boin. Cominciamo però con il nuovissimo film, al cinema in tutta Italia da oggi 1° giugno, distribuito da Warner Bros. Pictures.

Me Contro Te: Il Film - Operazione Spie

Avevamo lasciato Luì e Sofì incastrati da una superperfida macchinazione del Signor S: adesso tutto il mondo crede che i due siano colpevoli delle sue malefatte. I Me Contro Te devono adesso muoversi in incognito, portandosi dietro tutta la gang, composta da Pongo, Chicco, Tara e Ajar. Proprio mentre il Signor S sta per schierare la sua arma segreta più devastante, con l'aiuto di Perfidia, Viperiana e Serpe, i nostri eroi scoprono che l'unico modo per rimettere le cose a posto è tornare indietro nel tempo all'anno scolastico 1991/1992: il Signor S era un ragazzino bullizzato... magari se avesse avuto amici non avrebbe combinato tutti i guai che ha causato? Vale la pena tentare!



Me Contro Te Il Film - Operazione Spie: Il Trailer Ufficiale del Film Me Contro Te 6, con Sofì e Luì - HD

Me Contro Te: Il Film - La vendetta del Signor S (2020)

Alla sua uscita al cinema poco prima della pandemia, Me Contro Te: Il Film - La vendetta del Signor S fu un vero fenomeno: con un incasso di ben 9.580.000 euro, fu il risultato migliore mai registrato da uno sbarco al cinema di YouTuber pur famosi. Evidentemente pochi avevano un pubblico ben preciso come Luì (Luigi Scalagna) e Sofì (Sofìa Scalia), che avevano iniziato la loro corsa sulla piattaforma nel 2014, guadagnando via via più follower, fino a costruire un vero marchio che è anche una casa di produzione. A dirigerli in questa prima avventura come in tutte le altre c'era Gianluca Leuzzi. Il film dava forma (ma non ancora un volto) alla minaccia-tormentone di molti video della coppia, il fantomatico Signor S, assistito dagli scagnozzi Perfidia (Antonella Carone) e Cattivius (Michele Savoia), che poi passerà dalla parte dei buoni diventando Pongo.



Me contro Te Il Film: La vendetta del Signor S: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Me Contro Te: Il Film - Il mistero della scuola incantata (2021)

Il ritorno in sala nell'estate del 2021 vide Me Contro Te: Il Film - Il mistero della scuola incantata confermare che l'esito del primo capitolo non era stato un fuoco di paglia, incassi ridotti dalla pandemia permettendo. Questa volta i due avevano a che fare con una scuola magica, che liberava la nascosta natura di fata di Sofì, mentre dava a Luì tutte le possibilità per sviluppare la sua propensione alla scienza. Servivano tutte le loro capacità per salvare l'amico Pongo, caduto in un sonno profondo a causa di una macchinazione di Perfidia e del Signor S (Pierpaolo Zizzi), che finalmente si mostrava con un aspetto ben meno minaccioso di quanto la precedente mascherata volesse suggerire!



Me Contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Me Contro Te: Il Film - Persi nel tempo (2022)

Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo movimentò le dinamiche del duetto ancora di più: proprio mentre Luì stava per conseguire il suo diploma di scienziato, il Signor S e Perfidia, nel tentativo di mettere le mani sulla clessidra magica, causavano un guaio che mandavano loro e i nostri eroi indietro nel tempo! A sorpresa, Luì, Sofì, Signor S e Perfidia erano quindi costretti a collaborare per salvare la pelle, mentre compariva all'orizzonte la nuova minaccia della maga egizia Viperiana (Martina Palmitesta), con servo Serpe (Gennaro Pelliccia) alla sua mercé. Gli oggetti magici della scuola facevano gola anche a lei...



Me contro Te Il Film - Persi nel Tempo: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Me Contro Te: Il Film - Missione giungla (2023)

Me Contro Te: Il Film - Missione giungla sposta Luì e Sofì in piena natura selvaggia, dove Viperiana ha intenzione di avvelenare l'intera Terra, contaminando una fonte magica. Accompagnati dall'improbabile guida Serenino (in realtà Serpe in incognito) e da Chicco (Nicola Pavese), assistente di Pongo, Luì e Sofì cercano di cavarsela tra mille pericoli, ma per fortuna hanno al loro fianco Tara (Angelica Furlato), la figlia del capo tribù dei Pesantosi, dove troveranno un altro amico, l'intrepido forzuto ma non troppo sveglio Ajar (Lorenzo Buran).



Me Contro Te Il Film - Missione Giungla: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Me Contro Te: Il Film - Vacanze in Transilvania (2023)