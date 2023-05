May The 4th: e se a dirigere un film di Star Wars fosse Wes Anderson? - Guarda il fan trailer

News Cinema

Qualcuno, con l'aiuto dell'oramai onnipresente AI, si è divertito a immaginare un nuovo film di Star Wars diretto da uno degli autori più idiosincratici e riconoscibili che ci sono in circolazione. Ecco il video del trailer di un film immaginario che forse ci piacerebbe vedere.

Per qui pochi usciti dalla capanna di Unabomber che non lo sapessero, oggi, 4 maggio è lo Star Wars Day. Lo è oggi perché per gli anglosassoni oggi è May the 4th, che suona evidentemente molto ma molto simile a "May the Force (be with you)".

E allora oggi, in questo May the 4th 2023, ci pare opportuno e divertente segnalare un finto trailer che si trova su YouTube nel quale qualcuno - con il fondamentale supporto dell'AI per quanto riguarda la realizzazione delle immagini - si è divertito a immaginare un nuovo film della saga di Star Wars diretto da uno dei registi più idiosincratici e immediatamente riconoscibili per il suo stile estetico del panorama cinematografico contemporaneo: Wes Anderson.

Questo film immaginario si intitola The Galactic Menagerie, e ha (o avrebbe) nel cast una serie di attori che sono quelli ricorrenti del film di Anderson: Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Bill Murray, Adrien Brody, Willem Defoe, Ed Norton, Timothée Chalamet e Owen Wilson.

Se vi abbiamo incuriosito, ecco qui di seguito il (vero) trailer del (finto) Star Wars by Wes Anderson - The Galactic Menagerie.





Il risultato, da queste parti, ci sembra decisamente interessante, e The Galactic Menagerie lo vedremmo volentieri.

Tornando però alla realtà, Wes Anderson sarà tra i protagonisti del Festival di Cannes 2023 con il suo nuovo, realissimo, Asteroid City. Quanto invece ai prossimi film della saga di Star Wars, qui tutte le novità emerse nel corso dell'ultima convention.