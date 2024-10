May December, il dramma con Natalie Portman e Julianne Moore arriva su Sky e in streaming su NOW

News Cinema

Natalie Portman interpreta un'attrice disposta ad indagare di proprio pugno nella vita di una donna che dovrà interpretare sul grande schermo in May December, questa sera in prima TV su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW.

Presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, May December si ispira a fatti realmente accaduti ed interpretati sul grande schermo da due star del cinema: Natalie Portman e Julianne Moore dividono equamente lo schermo e debuttano in prima TV questa sera, mercoledì 9 ottobre 2024, su Sky Cinema Uno e in contemporanea streaming sulla piattaforma di NOW dalle ore 21:15.



May December: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Todd Haynes con Natalie Portman e Julianne Moore - HD



May December, Natalie Portman e Julianne Moore su Sky Cinema Uno

Diretto da Todd Haynes, May December trae spunto da una storia vera, uno scandalo che ha coinvolto una famiglia americana e diventato un evento mediatico nazionale. La vicenda in questione esplora quanto accaduto a Mary Kay Letourneau, un’insegnante che s’innamora di un suo alunno, Vili Fualaau, all’epoca dei fatti minorenne e diventato poi suo marito. In May December la storia è molto simile. La protagonista è un’attrice di Hollywood: il suo nome è Elizabeth Berry, interpretata da Natalie Portman, scelta per recitare in un film che trae spunto proprio dalla storia vera di Gracie Atherton-Yoo, una donna che circa 23 anni prima aveva infiammato lo scandalo poiché colta in flagrante con un compagno di scuola di suo figlio. Joe Yoo, all’epoca, aveva 13 anni. Una volta diventata di pubblico dominio, la relazione ha comportato l’arresto di Gracie che ha partorito dietro le sbarre. Una volta uscita di prigione, Gracie ha sposato Joe Yoo. Il film, però, è ambientato anni dopo, quando i gemelli della coppia nati dopo il matrimonio sono prossimi al diploma e valutano il da farsi per il loro futuro. L’arrivo di una star hollywoodiana alla loro porta scuoterà le fondamenta del matrimonio. Gracie, seppur inizialmente aperta all’idea, avvertirà sempre più la minaccia di quell’estranea nella sua vita.

Il cast di May December può contare sul supporto di Julianne Moore e Natalie Portman, entrambe due attrici di spicco nell’industria cinematografica. Charles Melton, che ha macinato i primi consensi in Riverdale, invece interpreta Joe Yoo. A completare il cast figurano Cory Michael Smith, Elizabeth Yu, Piper Curda e Gabriel Chung. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e ha guadagnato una candidatura agli Oscar 2024 nella categoria di miglior sceneggiatura originale. In merito al film, il regista Todd Haynes ha dichiarato:

Tutte le vite, tutte le famiglie, sono il risultato di scelte e rivisitarle, sondarle, è un’impresa rischiosa. Ma è difficile pensare a scelte sentimentali più volatili di queste, specialmente quando si è ricorsi a tali scelte per respingere il disprezzo e il giudizio unanime del mondo. La rigida stasi che Elizabeth, l'attrice, comincia a penetrare è il risultato di due decenni di ostinata tenacia, in questo senso, da parte di Gracie e di Joe Atherton-Yoo, che vivono oramai gli ultimi giorni che precedono la cerimonia di diploma dei loro due figli ancora rimasti in casa. Ma mentre Elizabeth osserva e studia Gracie e il suo mondo e conosce il marito Joe, la sua affidabilità come narratrice inizia a vacillare. Il ritratto onesto che spera di costruire, il suo impegno nel tentare di rivelare la verità, viene offuscato dalle sue ambizioni e presunzioni e dalla sua stessa incapacità di accettare la realtà.