MaXXXine: il primo trailer dell'horror di Ti West è in arrivo

Il terzo e conclusivo capitolo della trilogia slasher del regista americano, quella iniziata con X: A Sexy Horror Story e proseguita con Pearl è previsto nelle sale americane per il prossimo 5 luglio. E la A24 ha annunciato quando vedremo il primo trailer ufficiale.

Farà il suo debutto online lunedì 8 aprile il primo trailer ufficiale di MaXXXine, il film horror diretto da Ti West e interpretato da Mia Goth che conclude la trilogia slasher iniziata con X - A Sexy Horror Story e proseguita con il prequel Pearl. A annunciarlo, un tweet della A24, la oramai famosissima società di produzione e distribuzione americana che ha messo il suo marchio su tutta la trilogia. Ve lo mostriamo qui di seguito:

MaXXXine è previsto in uscita nelle sale americane il prossimo 5 luglio e vede protagonista il personaggio interpretato da Mia Goth che abbiamo incontrato nel primo film della trilogia, ambientato nel 1979, quando con alcuni amici si recava in una fattoria del Texas per girare un porno amatoriale. Pearl aveva raccontato la origin story della omonima villain di quel primo capitolo, mentre in questo nuovo film seguiremo le vicende di Maxine nella Los Angeles al neon dei primi anni Ottanta, dove cerca di farsi strada nel mondo del porno professionale.