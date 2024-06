MaXXXine: ecco il trailer italiano ufficiale del film

News Cinema

Sarà possibile vedere nei cinema italiani dal 21 agisto il film che chiude la trilogia slasher di Ti West con Mia Goth, distribuito in Italia da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Mentre sta per fare il suo debutto nei cinema americani, ecco il trailer italiano ufficiale di MaXXXine, il film con Mia Goth che choude la trilogia diretta da Ti West iniziata con X - A Sexy Horror Story e proseguita con Pearl che arriverà nei cinema italiani il 21 agosto distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Nel film, la giovane attrice americana torna a interpretare il personaggio che abbiamo conosciuto in X - A Sexy Horror Story, unica sopravvissuta alla mattanza avvenuta in una sperduta fattoria texana sul finire degli anni Settanta. In questo nuovo film ritroviamo la sua Maxine nella Los Angeles al neon del 1985: è quasi riuscita a realizzare il suo vecchio sogno, quello di diventare una diva del cinema, ma un misterioso killer che sta seminando panico e sangue a Hollywood rischia di infrangerlo, nonché di rivelare inquietanti risvolti del suo passato.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer italiano ufficiale di MaXXXine, che oltre a Mia Goth vede protagonisti Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon.



MaXXXine: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film di Ti West con Mia Goth - HD



Hollywood, anni '80. Maxine Minx, star di film per adulti e aspirante attrice, riesce finalmente a trovare la sua grande occasione. Un misterioso assassino, però, sta dando la caccia alle stelle di Hollywood e questa scia di sangue rischia di rivelare il suo oscuro passato.