MaXXXine: ecco il poster italiano che annuncia la data d'uscita dell'horror con Mia Goth

Sappiamo finalmente quando sarà possibile vedere nei cinema italiani il film che chiude la trilogia slasher di Ti West, distribuito in Italia da Lucky Red e Universal Pictures International Italy.

Solo pochi giorni fa, presentandovi il suo nuovo trailer ufficiale, ci chiedevamo quando sarebbe stato possibile vedere nei cinema italiani MaXXXine, il film con Mia Goth che choude la trilogia diretta da Ti West iniziata con X - A Sexy Horror Story e proseguita con Pearl.

Distribuito da Lucky Red e Universal Pictures International Italy, MaXXXine arriverà nei cinema italiani il 21 agosto, come annunciato in questo poster italiano ufficiale:





Hollywood, anni '80. Maxine Minx, star di film per adulti e aspirante attrice, riesce finalmente a trovare la sua grande occasione. Un misterioso assassino, però, sta dando la caccia alle stelle di Hollywood e questa scia di sangue rischia di rivelare il suo oscuro passato.