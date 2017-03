Matthew Vaughn per il sequel de L'uomo d'acciaio

Il film su Superman che ha dato il via a tutto il resto, inteso nel senso di crossover e sequel, L'uomo d'acciaio di Zack Snyder, avrà un suo sequel, che la Warner ha già in programma da tempo. E a dirigerlo, secondo quanto riportato da Collider, vuole il produttore e regista Matthew Vaughn.

È il regista di Kingsman - il cui sequel ha attualmente in post-produzione - la prima scelta dello Studio, anche se, la fonte riporta, non è ancora stato messo niente nero su bianco, ma siamo ancora in fase di colloqui preliminari. Nel caso Vaughn non potesse accettare l'incarico, la Warner è comunque intenzionata a metterlo al comando di un altro film di supereroi.

Del resto proprio Vaughn nel 2010, assieme al "socio" storico, il fumettista Mark Millar, aveva proposto allo Studio una loro idea per un film su Superman, ma sulla loro l'aveva spuntata quella di David S. Goyer realizzata poi da Snyder.

La visione di Vaughn del personaggio, va detto, sarebbe più colorata e divertente, come lui stesso ha dichiarato in passato, per cui aspettiamo di vederla, se le trattative andranno in porto. Dopo tutto, X-Men: L'inizio non gli era venuto male.