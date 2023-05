Matt Damon sulla rivalità tra Oppenheimer e Barbie: "Non credo di aver capito!"

News Cinema

In una recente intervista, Matt Damon ha espresso la sua opinione sulla rivalità tra Oppenheimer di Christopher Nolan e Barbie di Greta Gerwig. Ecco cosa ha raccontato.

I film di Barbie di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan sono stati annunciati a pochi giorni di distanza e, quando anche la data d'uscita di entrambi è risultata la stessa, sul web si è scatenata l'ironia con meme di ogni tipo. Ma, sembra che Matt Damon, parte del ricco cast del film di Nolan, non riesca proprio a cogliere la rivalità social che è nata tra le due pellicole.

Matt Damon sulla rivalità tra Oppenheimer e Barbie: "Non la capisco"

In Oppenheimer, Damon interpreta Leslie Groves, il generale statunitesne responsabile del progetto Manhattan: il biopic racconterà la vita di Robert Oppenheimer, inventore della bomba atomica e il cast è ricco di nomi stellari, dal protagonista Cillian Murphy, a Emily Blunt, allo stesso Damon, passando per Robert Downey Jr. e molti altri. Ma, anche Greta Gerwig ha messo su una vera squadra di fuoriclasse per il suo film sulla bambola Mattel, dato che, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling nei ruoli di Barbie e Ken, ci saranno diversi interpreti per dar vita alle numerose varianti del giocattolo più amato del mondo.

Intervistato da Vanity Fair, Matt Damon ha svelato che non riesce davvero ad afferrare il senso di questa battaglia social tra il film di Greta Gerwig e il biopic sull'inventore della bomba atomica. In realtà, ha aggiunto la star della saga di Jason Bourne, non era neppure consapevole che fosse in corso questa guerra social tra i fan:

"Questa è la prima volta che ne sento parlare. Non ho mai prestato davvero molta attenzione alla cosa. Le persone se vogliono possono tranquillamente vedere due film nel corso del fine settimana. Oppenheimer è uno di quelli."

E, dato che sicuramente andrà al cinema con le sue quattro figlie e sua moglie, Luciana Barroso, all'attore è stato chiesto quale dei due film sceglieranno. La sua risposta è stata l'emblema della diplomazia:

"Dovrò chiedere a loro, ma se è il caso, vedremo due film quel weekend"

In realtà, la coincidenza di date avverrà solo per il mercato statunitense, dato che entrambi i film usciranno nelle sale il 21 luglio, mentre in Italia Barbie arriverà il 20 luglio e Oppenheimer il 23 agosto.