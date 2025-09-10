TGCom24
News Cinema

Matt Damon e Ben Affleck lavorano troppo insieme? "Chi se ne importa! Finché possiamo perché no?"

Domenico Misciagna

Intervistati da GQ, Matt Damon e Ben Affleck hanno ragionato sui dubbi che a volte loro stessi hanno avuto: non sarà che collaborano troppo spesso? Troppa comfort zone? Ma finché funziona e l'amicizia è grande, perché farsi problemi?

Matt Damon e Ben Affleck lavorano troppo insieme? "Chi se ne importa! Finché possiamo perché no?"

C'è qualcosa di bello in due amici del liceo che crescono insieme come artisti, hanno successo e continuano a riconoscere uno nell'altro una fonte di ispirazione e una spinta al miglioramento: è questo il rapporto che lega da sempre Matt Damon e Ben Affleck. Nonostante i riconoscimenti attoriali del primo e la carriera multiforme del secondo (ultimamente più spesso come regista), Matt e Ben prima o poi tornano sempre sul set insieme, tra poco nel poliziesco noir The Rip di Joe Carnahan, su Netflix da metà gennaio. GQ ha chiesto ai due se non si siano un po' stancati di questa associazione. Perché dovrebbero? Leggi anche Air, Matt Damon su Ben Affleck: "Mi dirige da quarant'anni, altro che prima volta!"

Matt Damon difende il duo Affleck-Damon come nemmeno i Beatles furono difesi

Il primo film lo girarono nel 1992, freschi di liceo, era Scuola d'onore. L'amicizia risalente all'adolescenza ha portato molta fortuna a Matt Damon e Ben Affleck (che in alto vedete insieme in Dogma del 1999): giovanissimi, hanno stretto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Will Hunting - Genio ribelle (1997), mentre ultimamente hanno persino intensificato questo rapporto. The Last Duel di Ridley Scott e AIR - La storia del grande salto dello stesso Affleck li hanno associati anche di recente... e a loro va benissimo così. Non tutto deve cambiare per forza.
Ben s'inchina all'amico: "Ogni volta che recito con Matt mi sento umile, imparo ad apprezzare quanto sia bravo come attore. Non va mai sopra le righe, è realistico, onesto, l'opposto del gigione, quello che fa lui secondo me è più difficile. Quando conosci uno come Matt, impari a distinguere ciò che è credibile da ciò che non lo è. È quasi impossibile capire che Matt sta recitando. È davvero un maestro del realismo, è una cosa che ammiro davvero di lui, tra le tante."
Damon addirittura ammette di aver pensato a Ben, quando ha terminato di vedere il documentario Get Back sui Beatles, commosso dal cartello che spiegava come i Fab Four non avessero più lavorato insieme. Lui e Affleck non faranno la stessa fine: "Chi se ne frega se saturiamo il mercato con i film in cui siamo presenti tutti e due? Siamo pazzi se non ci avvantaggiamo del fatto che siamo tutti e due ancora qui, ancora in grado di lavorare."

