Matt Damon e Ben Affleck lavorano troppo insieme? "Chi se ne importa! Finché possiamo perché no?"

News Cinema

Intervistati da GQ, Matt Damon e Ben Affleck hanno ragionato sui dubbi che a volte loro stessi hanno avuto: non sarà che collaborano troppo spesso? Troppa comfort zone? Ma finché funziona e l'amicizia è grande, perché farsi problemi?

C'è qualcosa di bello in due amici del liceo che crescono insieme come artisti, hanno successo e continuano a riconoscere uno nell'altro una fonte di ispirazione e una spinta al miglioramento: è questo il rapporto che lega da sempre Matt Damon e Ben Affleck. Nonostante i riconoscimenti attoriali del primo e la carriera multiforme del secondo (ultimamente più spesso come regista), Matt e Ben prima o poi tornano sempre sul set insieme, tra poco nel poliziesco noir The Rip di Joe Carnahan, su Netflix da metà gennaio. GQ ha chiesto ai due se non si siano un po' stancati di questa associazione. Perché dovrebbero? Leggi anche Air, Matt Damon su Ben Affleck: "Mi dirige da quarant'anni, altro che prima volta!"

Matt Damon difende il duo Affleck-Damon come nemmeno i Beatles furono difesi