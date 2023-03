Air, Matt Damon su Ben Affleck: "Mi dirige da quarant'anni, altro che prima volta!"

News Cinema

In Air - La storia del grande salto per la prima volta Ben Affleck dirige sullo schermo il suo grande amico Matt Damon. Ma è davvero la prima volta? Damon ha spiegato come funziona la loro amicizia fraterna da quarant'anni.

Air - La storia del grande salto sarà in sala dal 6 aprile, e questa nuova regia di Ben Affleck ha un valore particolare, perché uno dei principali protagonisti del film è il suo grande amico Matt Damon, col quale condivise un Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle. Nonostante le frequenti collaborazioni e il loro legame, Ben non aveva mai diretto Matt prima d'ora. Ma è davvero così? Durante una conferenza stampa a New York, i due hanno scherzato sulla cosa. Leggi anche Air, perché Michael Jordan non appare nel film diretto da Ben Affleck

Air - La storia del grande salto non è la prima volta che Ben Affleck dirige Matt Damon