Matt Bomer era stato considerato per un film su Superman, poi qualcuno disse che era gay

News Cinema

Partecipando al podcast di Hollywood Reporter "Awards Chatter", Matt Bomer ha parlato di come il suo essere gay lo abbia pregiudicato nell'offerta dei ruoli, come quello di Superman in un film che poi non si è fatto.

In un periodo in cui l'accento nella discussione pubblica è il cosiddetto woke, o l'eccesso di politically correct, l'attore Matt Bomer ha parlato invece di quanto certe discriminazioni siano state attive a Hollywood, raccontando di quando, scritturato per il ruolo protagonista nel cinecomic DC Superman: Flyby (che poi non si è fatto), lo ha perso quando qualcuno rivelò che l'attore è omosessuale.

Matt Bomer, Superman e Sentieri

Parlando nel podcast di Hollywood Reporter "Awards Chatter" della sessualità usata come un'arma a Hollywood, Matt Bomer ha appunto raccontato di aver perso il ruolo di Superman nel film, poi cancellato, Superman: Flyby, quando qualcuno disse che era omosessuale. "A quanto pare ero stato scelto dal regista per il ruolo" - ha detto - "Ma era un'epoca in questo ambiente in cui una cosa del genere poteva veramente essere usata come arma contro di te. Non so come, quando e chi rivelò che ero gay". Per fare i provini per l'ambito ruolo di Superman, Bomer lasciò la soap opera della CBS Sentieri, di cui era uno dei protagonisti. Così l'attore, che ha fatto coming out nel 2012 ma di cui evidentemente nell'ambiente si conosceva già l'orientamento sessuale, ha raccontato il lungo processo dei provini per il ruolo, che gli costò il posto in Sentieri: "Il provino per Superman durò più di un mese, con ripetute chiamate, e in Sentieri c'era un killer in circolazione. Così il produttore esecutivo, molto gentilmente, volle liberarmi nel caso che ottenessi il ruolo e mi disse "Sarai tu l'assassino, ti togliamo dallo show, hai la mia benedizione". In pratica venni licenziato, ma in modo generoso".

Superman: Flyby, che avrebbe dovuto essere diretto da J.J. Abrams, venne poi cancellato dalla Warner, al suo posto nel 2006 uscì Superman Returns di Bryan Singer, con Brandon Routh, altro attore proveniente dal mondo delle soap opera. Si allunga insomma la lista degli attori che avrebbero potuto interpretare l'eroe della DC Comics (non dimentichiamo Nicolas Cage) e che per vari motivi non hanno indossato il suo costume e gli occhiali di Clark Kent. Adesso si aspetta per il 2025 il reboot Superman: Legacy di James Gunn, interpetato da David Corensweet, con Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane.

Bomer si è preso comunque la sua piccola rivincita interpretando Superman in due commercial giapponesi.