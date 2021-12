Matrix Resurrections, Keanu Reeves sui sequel eventuali

News Cinema

Keanu Reeves ha riflettuto sulle possibilità di ulteriori sequel dopo Matrix: Resurrections. La star è in sintonia o disaccordo con l'autrice Lana Wachowski?

Matrix: Resurrections sarà nelle sale dal 1° gennaio, ma qualcuno comincia già a domandarsi se questo Matrix 4 non sia già un apripista per un prosieguo della saga, con altri capitoli, magari per una nuova trilogia. Qualche giorno fa già la regista Lana Wachowski aveva scartato l'ipotesi, ora torna a discuterne Neo in persona, alias Keanu Reeves, in un'intervista con Empire. Leggi anche Matrix Resurrections: perché e come è nato Matrix 4, lo racconta il producer

Matrix Resurrections e la possibilità di altri sequel secondo Keanu Reeves

Interrogato sulla possibilità che Matrix al cinema vada oltre il revival di Matrix: Resurrections, Keanu Reeves ha riflettuto sulla questione con Empire, dando l'idea che, se dipendesse da lui, andrebbe pure avanti. Ma non dipende da lui. Ecco le sue parole precise:

Se dovessi fare un sondaggio, anzi non un sondaggio ma proprio una votazione, il risultato sarebbe che Lana non farà un altro Matrix.