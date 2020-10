Matrix 4 rivoluzionerà per sempre la storia del cinema: abbiamo un testimone

News Cinema

Un componente del cast del film di Lana Wachowski sostiene che Matrix 4, in arrivo a dicembre del 2022, segnerà un profondo cambiamento nella storia della settima arte.

Il cast di Matrix 4 continua a magnificare il lavoro che Lana Wachowski ha fatto nel nuovo capitolo della saga con Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss, e oggi tocca all'attrice Jessica Henwick tessere le lodi della regista, che mostrerà a tutto il mondo le proprie straordinarie capacità a partire dal 22 dicembre del 2021, giorno di uscita del film.

La dichiarazione di Jessica Henwick

Durante un'intervista rilasciata a Comicbook.com, Jessica Henwick è arrivata addirittura a dire che Matrix 4 cambierà per sempre la storia del cinema. Queste le sue parole: "Ci sono dei momenti, sul set, in cui Yahya [Abdul-Mateen II] ed io ci guardiamo e non ci sembra vero che stiamo facendo Matrix 4, dobbiamo darci i pizzichi. Lana sta facendo cose davvero interessanti a livello tecnico proprio com'è stato con gli altri film, in cui ha creato un nuovo stile. Credo che cambierà ancora una volta l'industria cinematografica. Ci sono sostemi di ripresa che non ho mai visto prima. Al momento posso dire solo questo".

Il commento della Henwick non ci sorprende più di tanto. Già Matrix, nel lontano 1999 rivoluzionò la storia del cinema, per esempio con la tecnica del bullet time.

Matrix 4: i segreti sul film svelati dal cast e dal reparto tecnico

Jessica Henwick non è l'unico membro del cast di Matrix 4 a sostenere che il nuovo capitolo delle avventure dell'eletto Neo, diretto dalla sola Lana Wachowski è a dir poco straordinario. Ecco cosa hanno detto gli artisti coinvolti dell’impresa:

Neal Patrick Harris

Nel mese di settembre l'attore Neil Patrick Harris ha spiegato: "Lana ha una grande energie inclusiva e il suo stile visivo è cambiato rispetto a quanto aveva fatto in precedenza".

Keanu Reeves

Sempre a Settembre Keanu Reeves ha fornito due informazioni importantissime sulla trama del film. Ha detto innanzitutto: "Siamo qui per creare un po’ di magia. Abbiamo una regista straordinaria, Lana Wachowski, che ha scritto una meravigliosa storia d'amore, il film è di grande ispirazione. E’ come se fosse un invito ad aprire gli occhi. Diverte, ha delle grandiose scene d'azione. Tutto verrà rivelato". Dopodiché l'attore ha spiegato che Matrix 4 non sarà un prequel di Matrix.

Chad Stahelski e David Leitch

Durante l'estate, a sbilanciarsi sono stati Chad Stahelski e David Leitch, che hanno lavorato come coordinatori degli stunt e registi della seconda unità per Matrix Reloaded e Matrix Revolutions e che, nel quarto capitolo della serie, hanno deciso di dare alla regista un aiuto anche "concettuale" per quel che riguarda le scene d'azione. Uno dei due avrebbero dichiarato: "Lana viene da me e mi dice: questo è il personaggio. Ecco cosa succede. Ecco il conflitto. E’ qui che ho bisogno che abbia una certa temperatura emotiva o psicologica (…) Che cosa avete nella vostra borsa di trucchetti per rendere la scena totalmente folle? Lana è una di quelle fantastiche persone che ti chiede una cosa, tu le rispondi: la farei così, allora lei fa: Mio Dio, è meraviglioso, non ci avevo pensato, ma perché non trasformiamo questa cosa qui in un'altra cosa ancora?".

Leggi anche Matrix: è colpa di Kubrick se la lavorazione dei due sequel è stata un inferno