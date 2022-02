Matrix 4, la Village Roadshow contro la Warner per il flop

News Cinema

La Village Roadshow ha querelato la Warner Bros. dopo il flop di Matrix Resurrections. Ma per quale ragione?

Matrix Resurrections non è stato bene accolto al boxoffice: costato 190 milioni di dollari, ne ha raccolti nel mondo poco più di 153, diventando un flop di notevole portata. La Village Roadshow, proprietaria del franchise, ha querelato la Warner Bros. imputando alla major la responsabilità dell'incidente. Per quale ragione? Leggi anche Matrix Resurrections, Keanu Reeves sui sequel eventuali

Matrix Resurrections flop per colpa di HBO Max, secondo la Village Roadshow