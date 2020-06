Matrimonio rosso sangue, la trama e la vita del protagonista Anthony Delon

News Cinema

Il film Matrimonio rosso sangue è la storia thriller di un legame che vive su un terribile sospetto... Raccontiamo qualcosa anche dei suoi protagonisti.

Matrimonio rosso sangue (2016) è un thriller interpretato da Anthony Delon e Barbara Cabrita, con la partecipazione di Macha Méril. Produzione per la tv francese, è diretto da Marc Angelo, già attivo in serie e film per la tv d'Oltralpe, tra cui Diane uno sbirro in famiglia e di recente i gialli di Les petits meurtres d'Agatha Christie.

Matrimonio rosso sangue, la storia del film

In Matrimonio rosso sangue, si racconta di Anna (Cabrita): con figlio a carico affetto da fibrosi cistica, è una donna sola che incontra il chirurgo Guillaume (Delon) e se ne innamora, sognando anche un futuro migliore per suo figlio. Proprio dopo le nozze Guillaume viene tuttavia arrestato: è accusato infatti di aver ucciso la sua ex-moglie Roxanne, e praticamente tutti gli indizi puntano su di lui. Anna non ci sta: con la tenacia che la vita le ha fatto guadagnare, comincerà a indagare per conto suo. Ma conosce sul serio il suo ex-marito?

Matrimonio rosso sangue, la carriera di Anthony Delon

Nato nel 1964 a Los Angeles, Anthony Delon è il figlio di Alain Delon e Nathalie Delon, al secolo Francine Canovas. Ha ereditato dal padre le affascinanti fattezze, e le ha associate a un temperamento ribelle: praticamente ha trascorso la maggior parte degli anni Settanta a scappare da collegi rigorosi e scuole, fino al suo abbandono degli studi a diciassette anni. Pare che i genitori, devoti alla carriera artistica, non abbiano mai trascorso troppo tempo con lui nell'infanzia, eppure Anthony avrebbe deciso di seguirne le orme, non prima di un periodo assai più burrascoso, tra i 18 e i 19 anni, quando si inventa documentarista e imprenditore, sempre troppo vicino al mondo della criminalità, tanto che nel 1983 viene anche arrestato per il possesso di un'arma.

A quel punto vivrà tra Francia e Stati Uniti, dichiarandosi vicino a entrambe le culture: in America comincia a lavorare come modello, poi viene notato per Cronaca di una morte annunciata (1987) di Francesco Rosi, dove recita con Ornella Muti. Un successo notevole si rivelerà anche La verità sull'amore (1997).

Sposato con Sophie Clerico dal 2006, Anthony Delon è stato fidanzato anche con Stéphanie di Monaco.

Matrimonio rosso sangue, la partecipazione di Macha Meril

Qui interprete di Béatrice, Macha Méril, classe 1940, è stata una presenza fissa del cinema europeo, Italia inclusa. Nata a Rabat, si trasferì poi a Parigi, e nonostante gli studi di letteratura perseguì la recitazione a New York. Anche lei quindi ha avuto una formazione artistica cosmopolita, che l'ha portata nel corso di quarant'anni a incrociare maestri del cinema: Eric Rohmer per il suo esordio in Nel segno del leone nel 1959, poi Godard in Una donna sposata, Luis Buñuel per Bella di giorno, Dario Argento per Profondo rosso (dov'era la sensitiva Helga), Fassbinder per Roulette cinese, Claude Lelouche per Agenzia Matrimoniale A e anche James Ivory per La figlia di un soldato non piange mai.

Ha avuto solo una nomination ai César come migliore non protagonista per Senza tetto nè legge (1985) di Agnès Varda.