Matrimonio con Sorpresa: in anteprima esclusiva ll trailer italiano e il poster della commedia francese

News Cinema

Dopo il successo della serie Non sposate le mie figlie, Christian Clavier è di nuovo alle prese con un Matrimonio con Sorpresa. Il film, che sarà nei nostri cinema dall'11 luglio con Europictures, lo vede affiancato, per la prima volta, da un altra star della risata francese, Didier Bourdon.

Un fidanzamento già è molto, ma se diventa qualcosa di più, il rischio di nozze che non s'hanno da fare diventa molto alto. E' quello che succede nella commedia francese Matrimonio con Sorpresa, con protagonista uno dei re della risata francese Christian Clavier, reduce dalla serie Non sposate le mie figlie. In questo caso è la differenza sociale fra due giovani innamorati a non andare bene alla famiglia aristocratica Bouvier-Sauvage, che non vuole un unione con i modesti Martin.

In sala l'11 luglio per Europictures, la commedia grande successo di inizio anno in Francia, con due milioni di spettatori, è diretta da Julien Hervé, sceneggiatore di Asterix & Obelix: Il regno di mezzo, vede protagonisti, per la prima volta insieme, due colonne della commedia transalpina come Didier Bourdon, direttore di una concessionaria d'auto, e Christian Clavier, aristocratico viticoltore che vive in una signorile tenuta in campagna. Sono due capofamiglia con i figli vogliosi di unirsi presto in matrimonio. Insieme a loro Sylvie Testud e Marianne Denicourt.

Vi presentiamo, in anteprima esclusiva, il trailer italiano di Matrimonio con sorpresa.



Matrimonio con Sorpresa: Il Trailer Ufficiale Italiano in anteprima esclusiva - HD

Matrimonio con sorpresa: la trama ufficiale e il poster in anteprima del film

Sul punto di sposarsi, Alice e François decidono di riunire le loro due famiglie. Per l'occasione, riservano ai loro genitori un regalo originale: un test del DNA affinché ognuno possa scoprire le origini dei suoi antenati. Ma la sorpresa si trasformerà in un fiasco quando la grande famiglia aristocratica dei Bouvier-Sauvage e quella dei modesti Martin, scoprono risultati a dir poco... inaspettati!