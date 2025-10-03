TGCom24
Matchbox, la produttrice su John Cena e Jessica Biel: "Hanno un'alchimia incredibile"
Matchbox, la produttrice su John Cena e Jessica Biel: "Hanno un'alchimia incredibile"

La produttrice di Matchbox ha offerto qualche breve anticipazione sul prossimo adattamento Mattel, elogiando la performance dei suoi protagonisti.

Tra i nuovi progetti di Mattel Films in fase di sviluppo figura Matchbox, adattamento cinematografico realizzato in collaborazione con Apple Studios e Skydance che offrirà al pubblico una nuova avventura dell’iconica linea Mattel. Dopo il successo di Barbie sul grande schermo, gli Studios hanno ampliato la propria offerta cinematografica sviluppando nuovi progetti tratti dalle linee di giocattoli di successo. Nel caso di Matchbox, il film potrà contare su John Cena come protagonista e, a detta della produttrice Jules Daly, questo film sulle corse automobilistiche sarà il film d’azione “più divertente che abbia mai realizzato”.

Matchbox, la produttrice anticipa che sarà il film d’azione “più divertente che abbia mai realizzato”

La produttrice di Matchbox ha alimentato ancor di più le aspettative del pubblico attraverso le sue recentissime dichiarazioni. Il progetto è in fase di sviluppo, tre anni dopo l’annuncio iniziale della sua produzione, e la data d’uscita è prevista per il 2026. Descritto come un film d’azione e avventura ambientato nel mondo delle macchinine giocattolo create nel 1953 da Lesney Products, Matchbox racconterà di un gruppo d’amici di infanzia di nuovo insieme per fermare una catastrofe globale. E se John Cena guiderà il cast come protagonista, ad occuparsi della regia è Sam Hargrave (Tyler Rake). Nell’elenco di interpreti figurano anche Jessica Biel, Sam Richardson, Arturo Castro, Teyonah Parris, Randeep Hooda, Danai Gurira e Corey Stoll.

Intervistata da Collider, la produttrice ha espresso il suo entusiasmo in merito al prossimo progetto e, pur non sbilanciandosi troppo, ha promesso che l’azione è molto più intensa di quanto si possa immaginare: “Direi che è Matchbox sotto steroidi, per quanto riguarda l'azione. Direi sicuramente che è il film d'azione migliore e più divertente che abbia mai realizzato in un contesto PG-13”. Ha poi ragionato sul cast: “John Cena è stato fantastico, meraviglioso con Jessica Biel. Hanno questa alchimia incredibile ed è davvero molto divertente, con acrobazie davvero fuori dagli schemi”.

Ad inizio 2025, anche John Cena aveva elogiato il talento del regista Sam Hargrave, anticipando a Collider che Matchbox sarà più incentrato sui personaggi: “La cosa che adoro di Matchbox è che Sam può anche dare libero sfogo alla sua creatività. Può raccontare storie. Non dico che Tyler Rake non ne avesse, ma può addentrarsi molto nell'arco narrativo dei personaggi. Tutti rimarranno a bocca aperta per l'azione”.

Film stasera in TV