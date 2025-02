Masters of the Universe, la prima immagine ufficiale mostra He-Man e la Spada del Potere

News Cinema

La prima immagine di Masters of the Universe introduce parzialmente He-Man, ma concede un primo sguardo soprattutto alla Spade del Potere.

Masters of the Universe si mostra nella prima immagine ufficiale che stuzzica ancor di più la curiosità del pubblico sull’aspetto del principe Adam, detto semplicemente He-Man e in questo caso interpretato da Nicholas Galitzine. L’attore non appare integralmente nella prima immagine ufficiale, ma impugna tra le mani un simbolo prezioso per il franchise estrapolato dalla linea di giocattoli Mattel: la vera protagonista dello scatto è proprio la spada del potere.

Masters of the Universe, la spada del potere ruba la scena nella prima immagine ufficiale del live action

Da tempo è stato annunciato l’adattamento cinematografico di Masters of the Universe con protagonista He-Man interpretato da Nicholas Galitzine e il primo scatto condiviso dalla produzione immortala soprattutto la spada del potere, un accessorio indispensabile per He-Man e che l’ha accompagnato nelle sue avventure sin dagli esordi. Ma un altro dettaglio che evidenzia è proprio il cambiamento fisico dell’attore. Galitzine aveva già anticipato di essersi sottoposto ad un duro allenamento per adattarsi al fisico di He-Man e la prima immagine dimostra che lo sforzo ha dato i suoi frutti.

La data d’uscita del live action è stata già fissata per il 2026, ma nel frattempo la produzione del film è ufficialmente iniziata, con il supporto di una sceneggiatura di Chris Butler, riprendendo le bozze precedenti di David Callaham e Aaron e Adam Nee. Il cast coinvolge diversi talenti come Jon Xue Zhang che interpreterà Ram-Man, Sasheer Zamata che sarà Suzie e Christian Vunipola che sarà Hussein. E ancora il cast coinvolge anche James Purefoy e Charlotte Riley come genitori di He-Man, Idris Elba come Duncan, Jared Leto come Skeletor, Alison Brie come Evil-Lyn e Morena Baccarin come The Sorceress. La trama del film racconta di He-Man allontanato dal suo pianeta natale e trasportato sulla Terra dove ha perso la Spada del Potere e la cercherà per vent’anni. Una volta ritrovata, dovrà tornare su Eternia per fermare il suo acerrimo nemico, Skeletor.