Marvel’s Wastelanders: il trailer del podcast Audible Original dal 28 giugno disponibile in italiano

News Cinema

Sarà disponibile dal 28 giugno per gli appassionati la prima stagione del podcast in italiano realizzato da Marvel per Audible, Marvel's Wastelanders: Star-Lord. Ecco il trailer.

E' tempo di conoscere le storie di supereroi Marvel in un nuovo formato e sotto una nuova luce, per ritrovarli immersi in un mondo distopico dominato da una feroce dittatura, ancora in lotta per difendere il genere umano. Questo è il concetto da cui parte Marvel's Wasterlanders, il podcast Audible Original, di cui è stato adesso rivelato il trailer della prima stagione, che debutterà in italiano per gli abbonati alla piattaforma il 28 giugno con Marvel Wastelanders: Star-Lord. A dare vita ai nostri amati supereroi alcuni degli attori e doppiatori più popolari del nostro paese.

Cos'è Marvel's Wastelanders

Il trailer mostra un primo intrigante scorcio del mondo distopico della serie, ambientata in un cupo futuro alternativo dell’Universo Marvel in cui i Cattivi hanno vinto e i Supereroi non sono altro che uno spiacevole ricordo. La serie è composta da sei stagioni in totale, ognuna delle quali è incentrata su un diverso Supereroe Marvel. La prima stagione di Marvel’s Wastelanders: Star-Lord, debutta su Audible il 28 giugno 2023, mentre le stagioni successive saranno distribuite nel corso del 2023 e del 2024. Lo straordinario cast riunito per Marvel’s Wastelanders: Star-Lord include Neri Marcorè nel ruolo di Peter Quill, Corrado Guzzanti nel ruolo di Rocket, Mattea Serpelloni nel ruolo di Cora, Laura Romano nel ruolo de Il Collezionista, Roberta Greganti nel ruolo di Emma Frost e Massimo Corvo nel ruolo di Kraven il Cacciatore. Ulteriori dettagli sul cast e sulle date di uscita degli episodi successivi della serie Marvel’s Wastelanders, che include Hawkeye, Black Widow, Wolverine, Dottor Doom e Marvel’s Wastelanders, saranno rivelati più avanti. La saga audio in sei stagioni è stata originariamente lanciata come serie in lingua inglese nel giugno 2021. Questa sarà la prima edizione esclusiva in lingua italiana della storia. Marvel’s Wastelanders: Star-Lord sarà disponibile per tutti gli abbonati ad Audible.it a partire dal 28 giugno. L’iscrizione ad Audible.it costa 9,99 € al mese e include l’accesso a migliaia di audiolibri, podcast e Audible Original.