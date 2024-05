Marvel, due serie e massimo tre film all'anno, Bob Iger vuole meno quantità e più qualità

News Cinema

Parlando agli azionisti, il CEO Disney Bob Iger ha spiegato cosa aspettarsi dai Marvel Studios d'ora in poi: quando la nuova strategia si assesterà, non vedremo in un anno più di due-tre film e due serie.

Parlando agli azionisti Disney, il CEO Bob Iger ha spiegato loro quali siano i piani audiovisivi dell'azienda nel prossimo futuro, riguardanti i Marvel Studios e anche l'animazione. Non è un mistero che il 2023, nonostante il centenario dell'azienda, non sia stato uno degli anni migliori, appesantito da diversi flop. L'idea - non originale ma non per questo da scartare - è quella di aumentare la qualità a sfavore della quantità, riducendo la produzione di film e serie, mantenendo la fiducia nei cinecomic, ma più in generale nei marchi. Leggi anche Disney+, parte la stretta sulle password condivise, Bob Iger più forte dopo la vittoria contro Nelson Peltz

Bob Iger e il futuro Marvel, Disney e Pixar: "Bilanceremo sequel e originali"

Rivolgendosi ai preziosi azionisti, il CEO Disney Bob Iger ha voluto chiarire una strategia generale per i prossimi anni: specialmente per quanto concerne l'animazione, si ridurrà per il momento la proposta di film originali, in funzione di sequel (un esempio concreto è Inside Out 2 in uscita a luglio, ma è in cantiere anche un Toy Story 5, come sappiamo). Il focus è nei marchi di prestigio, Iger non mena il can per l'aia, e questa strategia vale ancora di più per quel serbatoio di proprietà intellettuali che sono i Marvel Studios con il loro Marvel Cinematic Universe. In questo caso, l'intenzione è chiara:

Lentamente ridurremo la quantità delle produzioni forse a due serie tv all'anno invece di quattro, e ridurremo le uscite cinematografiche da più o meno quattro per anno a due, massimo tre. Stiamo lavorando sodo in questa direzione. Abbiamo un paio di buoni film per il 2025 e ci stiamo dirigendo verso più Avengers, una cosa che ci entusiasma molto. Il piano mi suona bene. Mi sono impegnato a investirvi sempre più del mio tempo. Ho una tremenda fiducia nella squadra e nei marchi ai quali attingiamo, sequel inclusi.