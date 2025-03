Marvel conferma: Scarlet Witch è sopravvissuta! Elizabeth Olsen tornerà nel MCU?

News Cinema

Grandi notizie per i fan di Elizabeth Olsen: la Marvel ha confermato che Scarlet Witch è sopravvissuta allo scontro con il Doctor Strange. Wanda Maximoff fa ancora parte del MCU, ma questo significa che la vedremo in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars?

Da mesi i fan della Marvel si chiedono se l'arco narrativo della potente Scarlet Witch sia davvero esaurito o se ci sia speranza di rivedere Wanda nel MCU. Ebbene, nelle ultime ore, la Marvel ha condiviso un aggiornamento clamoroso. La teoria sul destino del personaggio interpretato da Elizabeth Olsen è stata confermata grazie ad un nuovo fumetto Marvel dedicato alla TVA e canonico con il Marvel Cinematic Universe.

Il portale ScreenRant ha segnalato che TVA (2024) #4, di Katharyn Blair, Pere Pérez e Guru e-FX, ha spazzato via ogni dubbio. La Maximoff è ancora viva nel MCU. Nel fumetto, mentre la TVA continua ad indagare sull'aggressione all'agente Mobius, Gwen Stacy si intrufola e scopre una versione di Scarlet Witch imprigionata in una stanza sul retro. "Questa sembra una che dovrebbe essere morta - commenta - Schiacciata da una montagna dopo uno scontro con il Dottor Strange".

Le parole della giovane, confermano la gettonata teoria dei fan secondo cui Wanda è sopravvissuta agli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022), ma procediamo con ordine. Il percorso di Scarlet Witch nel MCU è stato travagliato e doloroso. In Avengers: Age of Ultron ha perso suo fratello Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) e, in Avengers: Infinity War, ha detto addio al suo amato Visione (Paul Bettany). Quello che le ha fatto Agatha Harkness (Katherine Hahn) in WandaVision, non ha fatto che peggiorare il suo stato.

Nel secondo stand-alone su Stephen Strange (Benedict Cumberbatch), Wanda è una villain a tutti gli effetti, salvo poi redimersi e sacrificare se stessa per distruggere il Darkhold. È davvero questa la fine? A quanto pare, la Marvel sta silenziosamente pianando la strada ad un colpo di scena nell'MCU, tutto per Elizabeth Olsen!

Elizabeth Olsen sarà di nuovo Scarlet Witch nel MCU?

La clamorosa rivelazione nel fumetto è stata anticipata dall'ultima pagina di TVA #3, che ha mostrato una donna con il costume di Scarlet Witch sigillata all'interno della TVA. Quanto accaduto in TVA #4 ha spazzato via ogni ombra di dubbio. Quali conseguenze avrà questa svolta nei prossimi film del MCU? L'enorme potere di Wanda ha plasmato e deformato la realtà in numerose occasioni, dunque il suo potenziale è indescrivibile.

Lo scoop, automaticamente, elegge il fumetto TVA a punto di riferimento ufficiale. Sia per intuire dove le prossime storie potrebbero andare a parare, che per tenere le fila di ciò che accade nel MCU fuori dallo schermo. Non solo: la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen è immensamente amata dal pubblico, entusiasta di scoprire che la Marvel non ha ancora finito con lei. Rimane un mistero: come verrà gestito il suo ritorno? La vedremo in Spider-Man 4 o in Avengers: Doomsday? Per scoprire gli sviluppi, sfortunatamente, è ancora presto.