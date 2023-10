Martin Scorsese su Taxi Driver: "Oggi trovi un Travis Bickle ogni due persone"

News Cinema

Martin Scorsese, in una videointervista con GQ, è tornato a parlare di uno dei suoi capolavori, Taxi Driver con Robert De Niro. E riflette su un'amara realtà: quel personaggio volutamente ambiguo e inquietante, pieno di rabbia, è diventato quasi la norma.

Taxi Driver del 1976 con Robert De Niro, diretto da Martin Scorsese e scritto da Paul Schrader, è considerato giustamente uno dei capolavori della storia del cinema, anche per la capacità di trascendere l'epoca in cui fu realizzato, rendendosi universale, come sanno fare i veri classici. Scorsese, intervistato da GQ alla vigilia dell'uscita del suo Killers of the Flower Moon (in sala dal 19 ottobre), ha ricordato con quale spirito nacque... e condivide una sua inquietante riflessione...

Martin Scorsese: "Empatia ma non giustificazione per Travis Bickle"

Martin Scorsese ricorda come nacque Taxi Driver: una sceneggiatura di scavo psicologico a cura del grande Paul Schrader, un interessamento di Brian De Palma che poi gli passò il film, la consapevolezza di poter affidare il lavoro a lui e Robert De Niro dopo Mean Streets (rimanendo nel basso budget), la decisione di rimanere a New York, perché guidare un taxi a Los Angeles e San Francisco "non era la stessa cosa". Si vede tutto l'entusiasmo del grande cineasta nello spiegarci la tecnica di ripresa: movimenti di macchina destabilizzanti per lo spettatore, apparentemente insensati contro la classica grammatica filmica (l'inquadratura del corridodio durante la telefonata, le panoramiche che smettono di seguire i soggetti). Il piatto forte è la considerazione di Martin sulla caratterizzazione delicata di Travis Bickle, che il regista dice capì davvero solo pensando agli sfoghi di "Memorie dal sottosuolo" di Fëdor Dostoevskij.

Continuavamo a pensare al personaggio, alla sua solitudine e alla sua decisione di agire, senza giustificarlo. Ma comunque agisce e c'è un'empatìa per lui, una cosa delicata da rendere. [...] Alla fine quello che ci rimane è lo stato psicologico ed emotivo di quel personaggio. E come sappiamo, adesso è normale che ci sia un Travis Bickle ogni due persone.