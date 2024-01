Martha Is Dead, il videogioco italiano diventa un film indipendente

News Cinema

Lo studio LKA, già autore di Town of Light, insieme al suo publisher Wired Productions porterà al cinema l'adattamento della sua ultima avventura narrativa, Martha Is Dead. La trasposizione sarà a cura degli Studios Extraordinaires di André Hedetoft e Andreas Troedsson.

Martha Is Dead degli LKA diventa un film di Studios Extraordinaires

Dopo il loro interessante esordio nel 2016 con The Town of Light, che ripercorreva il trauma di una sedicenne rinchiusa nel 1938 nell'ex-manicomio di Volterra, gli LKA di Luca Dalcò hanno dato vita nel 2022 a un altro capitolo della loro ricerca dai toni gotici: Martha Is Dead, dove nel 1944 Giulia cerca la verità sulla morte della sua sorella gemella Martha, figlie entrambe di un soldato tedesco in Italia. Una delle particolarità dell'esperienza narrativa, incentrata sull'esplorazione e sull'interazione meditata con una ricostruzione storica minuziosa, è stata quella di presentarsi anche sul mercato estero con un doppiaggio in italiano, invece di privilegiare l'inglese: il suono della lingua è stato parte dell'immersione nella realtà raccontata.

Wired Productions comunica oggi che questa ricerca prenderà la via di un lungometraggio indipendente gestito dagli svedesi Studios Extraordinaires, con la regia di André Hedetoft e Andreas Troedsson, che si occuperanno anche rispettivamente della sceneggiatura e della fotografia: lavoreranno a stretto contatto con il team LKA e naturalmente Dalcò, game designer e sceneggiatore originale del gioco. Luca commenta così la notizia nel comunicato stampa: "Ogni elemento di Martha Is Dead è stato creato con straordinaria precisione e cura. La complessità narrativa è stata pianificata e visualizzata meticolosamente, finanche modellata con uno spirito cinematografico. Portare questa storia in un film è un sogno che diventa realtà."