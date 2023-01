Marlowe: il trailer ufficiale del film con Liam Neeson

News Cinema

Diretto da Neil Jordan, l'attore irlandese interpreta il leggendario investigatore nato dalla penna di Raymond Chandler nel centesimo film della sua lunga carriera. Marlowe debutterà nei cinema americani il prossimo 15 febbraio.

Il primo, non ufficiale perché con un nome diverso fu George Sanders, nel 1942, in The Falcon Takes Over, film inspirato al romanzo "Addio, mia amata", lo stesso che poi diede origine a L'ombra del passato, con Dick Powell protagonista. Ma il Philip Marlowe più indimenticabile di tutti è di sicuro l'Humphrey Bogart di quel gran capolavoro che è Il grande sonno di Howard Hawks. Poi ce ne sono stati altri, tanti, tra qui il Marlowe notevolissimo di Elliott Gould nel Lungo addio di Altman (altro capolavoro) e anche il Robert Mitchum un po' agé di Marlowe, il poliziotto privato e Marlowe indaga.

Fatto sta che, oltre a essere entrato nella storia della letterarura, tramite i romanzi del suo inventore, Raymond Chandler, il ruvido e stazzonato investigatore privato è stato una vera e propria icona del cinema.

Ora a confrontarsi con questo mito, col mito di Philip Marlowe, è l'irlandese Liam Neeson, che lo interpreta in un nuovo film, intitolato semplicemente Marlowe, diretto da Neil Jordan, che sarà nei cinema americani dal prossimo 15 febbraio, di cui vi mostriamo il primo trailer ufficiale.



Marlowe: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Avvincente noir ambientato alla fine degli anni Trenta a Los Angeles, Marlowe si incentra attorno alla figura di un detective di strada e sfortunato, Philip Marlowe, interpretato da Liam Neeson, che viene assunto per trovare l'ex amante di un'affascinante ereditiera, figlia di una nota star del cinema. La scomparsa porta alla luce una rete di bugie e presto Marlowe si trova coinvolto in un'indagine pericolosa e mortale in cui tutti i protagonisti hanno qualcosa da nascondere.

Il Marlowe con Liam Neeson è stato sceneggiato da William Monahan, a partire da un libro non scritto da Chandler ma da Benjamin Black (pseudonimo di John Banville), intitolato "La bionda dagli occhi neri" e pubblicato in Italia da Guanda.

Nel cast ci sono Diane Kruger, Jessica Lange, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alan Cumming, Danny Huston, Ian Hart, Colm Meaney, Daniela Melchior e François Arnaud.