Mark Duplass e Sterling K. Brown sono gli ultimi uomini sulla Terra nel teaser trailer di Biosphere

Presentato con successo al Festival di Toronto, questo film che racconta una post-apocalisse in maniera insolita e innovativa debutterà in luglio nei cinema americani. Ecco teaser e trama di Biosphere.

Chissà come mai (la domanda è ovviamente retorica, se non lo intuite da soli alzate gli occhi e guardatevi attorno) ma il tema dell'Apocalisse e della Fine del Mondo si porta molto, al cinema e nelle serie, in questo periodo. Di apocalisse e quel che viene dopo si occupa anche un film presentato con grande successo al Festival di Toronto qualche mese fa, e che debutterà nelle sale americane il 7 luglio, una data che lascia intuire quanto si pensa il film possa essere di successo.

Il titolo è Biosphere, e vede protagonisti Mark Duplass e Sterling K. Brown nei panni di due amici fraterni che sono sopravvissuti alla fine del mondo grazie alla speciale abitazione costruira da Brown, che è un brillante scienziato, e che vedono quella che era una convivenza idilliaca avere qualche problema quando le proteine iniziano a scarseggiare.

Duplass, che è uno dei nomi più noti e influenti del cinema indie americano, qui è anche co-sceneggiatore e produttore, mentre a scrivere con lui il copione e a dirigere il film è Mel Eslyn, suo amico e collaboratore di vecchia data, produttore di molti dei suoi film.

Questo è il primo teaser trailer originale di Biosphere, seguito dalla sua trama ufficiale:





Billy (Mark Duplass) e Ray (Sterling K. Brown) sono migliori amici da una vita, sono come fratelli, ma sono anche gli ultimi due uomini rimasti sulla Terra. La loro sopravvivenza è in gran parte dovuta a Ray, un brillante scienziato che ha progettato la biosfera personalizzata che chiamano casa, dotandola sia di tutti i comfort che del necessario per sopravvivere su un pianeta condannato. Quando la popolazione del loro bacino ittico, che fornisce proteine essenziali, inizia a diminuire, i due si trovano ad affrontare un futuro minaccioso. Ma la vita potrebbe ancora trovare un modo... Divertente e tenero in egual misura, questo film apprezzato al TIFF che segna il debutto alla regia di Mel Eslyn, produttore Duplass di lunga data, esplora la capacità umana di cambiare.