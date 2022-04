Margot Robbie è Barbie nella prima immagine del film di Greta Gerwig

News Cinema

Al CinemaCon di Los Angeles tra le tante presentazioni Warner c'era anche Barbie, l'atteso film di Greta Gerwig con Margot Robbie, di cui vi mostriamo la prima immagine nel ruolo.

Nella scintillante cornice del Caesars Palace di Las Vegas è in corso (termina oggi) il CinemaCon, l'importante convention americana in cui le produzioni cinematografiche presentano alle distribuzioni i nuovi e attesi film, in pratica l'equivalente, in grande, delle nostre Giornate del Cinema. La maggior parte delle notizie che leggerete oggi, dunque, provengono da lì, come la prima immagine ufficiale di Margot Robbie nei panni di Barbie, film che appartiene al listino Warner.

Margot Robbie è Barbie

Ecco dunque la bella Margot nei panni della mitica bambola Mattel, a bordo di una simil Chrisler, tutto rigorosamente in rosa. A dirigere Barbie, scritto dal suo compagno Noah Baumbach, è Greta Gerwig e nel numeroso cast ci sono anche Will Ferrell, Ryan Gosling, Simu Liu, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey e America Ferrera. Contestualmente alla prima immagine è stata annunciata anche la data d'uscita americana, il 21 luglio 2023. Le riprese sono attualmente in corso e non ci sono dettagli sulla trama. Oltre a interpretare la protagonista, Margot Robbie è anche co-produttrice del film.