Marco, l'incredibile storia dell'impostore più celebre di Spagna

Una storia incredibile quella raccontata in Marco, che ha dato modo a scrittori storici e psichiatri di studiare il suo caso. Lo racconta un film spagnolo che è un buon punto di partenza per chi non lo conosce, ed è stato presentato a Venezia nella sezione Orizzonti. La video recensione di Mauro Donzelli.