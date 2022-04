Marco Bellocchio premiato con il Visions du Réel Honorary Award

News Cinema

Il festival svizzero Visions du Réel ha consegnato a Marco Bellocchio il suo prestigioso Honorary Award. Le immagini della serata.

Marco Bellocchio è stato omaggiato a Nyon, in Svizzera, con il Visions du Réel Honorary Award, il premio alla carriera della manifestazione, prima di presentare il suo ultimo film, lo straordinario documentario Marx può aspettare, in lizza anche ai David di Donatello fra i cinque candidati a miglior film. A presentarlo la direttrice artistica di Visions du Réel, Emilie Bujès, Marco Müller, con un video messaggio dal suo confinamento di Shanghai, e Chicca Bergonzi, vice direttrice della Cinémathèque suisse.

Nella giornata di oggi, martedì 12 aprile 2022, è prevista anche una masterclass pubblica con protagonista il regista piacentino, oltre a una retrospettiva selezionata dei suoi film.

"Recentemente hai ricevuto molti premi", ha detto Marco Müller, riferendosi a Marco Bellocchio, "ma uno da Visions du Réel ha un'importanza particolare, perché riconosce il precario equilibrio fra finzione e documentario che caratterizza il tuo lavoro fin da I pugni in tasca. Mi riferisco a quello che i tuoi film di finzione hanno fatto della realtà: Buongiorno, notte, Vincere e Il traditore o a quello i tuoi documentari hanno regalato in quanto a finzione. Un film a me particolarmente caro da molto tempo è Vacanze al Val Trebbia, la prima parte della tua autobiografia 'documentaria', in cui anche i sogni giungono nella sfera della messa in scena. Sei stato il padre fondatore di questa prima e unica stagione del 'nuovo cinema italiano', in cui avevi già definito la tua maniera non-fiction di realizzare, mescolare narrazione e documentario creativo. Congratulazioni, Maestro".