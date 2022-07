Marateale 2022: A Maratea la XIV edizione del festival che premia le eccellenze del cinema e della tv

News Cinema

Dal 27 al 31 luglio torna Marateale - Premio Internazionale Basilicata: il programma, gli ospiti e i premiati di quest'anno.

La Basilicata e la città di Maratea, come da tradizione, ospitano anche quest'anno Marateale - Premio Internazionale Basilicata. L'appuntamento, arrivato alla sua XIV edizione, è dal 27 al 31 luglio a Maratea, presso il teatro sul mare dell'Hotel Santavenere. Per cinque giorni la splendida cittadina costiera lucana, chiamata non a caso "la perla del Tirreno", ospiterà eventi, proiezioni e incontri aperti al pubblico senza necessità di prenotazione. Tante le star presenti, tra ospiti e premiati che si sono distinti nei campi del cinema, della tv e, in generale, dello spettacolo. Ecco tutte le eccellenze che saliranno sul palco per raccontare e raccontarsi, il programma delle serate e le proiezioni, tra corti e lungometraggi, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente.

Marateale: Gli ospiti speciali e i premi

Nei cinque giorni di festival, sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramia, saliranno sul palco del suggestivo Teatro sul mare dell’hotel Santavenere per raccontarsi in un talk Lino Banfi, Lorella Cuccarini, Luca Guadagnino, Claudio Amendola, Toni Servillo e ancora Darko Perić de La casa di carta, Luisa Ranieri, Teresa Saponangelo, Claudia Gerini, Rocco Papaleo, Giuseppe Zeno e Cesare Cremonini che riceverà anche la cittadinanza onoraria di Maratea. Attesi al Marateale anche Lodo Guenzi, Sveva Alviti, Andrea Roncato, Lorena Cesarini, Greta Ferro, Martina Fusaro, Luca Martella, Andrea Arru, Niccolò Gentili e le due star di Bollywood Chadda Richa e Fazal Ali. Premiati anche l’imprenditore Danilo Iervolino e Sofia Saidi, attrice e presentatrice di NBC Emirati Arabi. La madrina del festival è l'attrice Catrinel Marlon mentre tra i conduttori delle serate ci saranno Carolina Rey, Beppe Convertini, Savino Zaba, Janet De Nardis ed Eva Immediato.

I premi assegnati ogni sera durante il Marateale sono opere dell’artista Michele Affidato, maestro orafo che ha fuso l’elemento più rappresentativo della città, la statua del Cristo Redentore che sovrasta la cittadina, al cinema raffigurandolo sopra una pellicola cinematografica. Un premio speciale sarà assegnato alla IIF Lucisano Media Group e saranno presenti a ritirarlo Fulvio Lucisano con le figlie Federica e Paola. Un altro riconoscimento andrà a Mediaset, azienda premiata "Perché promotrice di news, intrattenimento e di eventi cinematografici che veicolano profondi valori educativi e sociali”; a ritirarlo ci sarà Carlo Gorla, Direttore Promozione e Sviluppo Programmi Informazione Mediaset.

Le masterclass e le proiezioni

Sono molte le masterclass in programma quest'anno che saranno moderate dalla giornalista Barbara Tarricone Hamilton. Ci sarà la sceneggiatrice Ludovica Ramboldi che spiegherà “Come si scrive un film”, Luca Guadagnino e i suoi “Racconti di un regista”, Simone Giacomini Presidente STARDUST che, insieme ai ragazzi della STARDUST HOUSE affronterà il tema "Gli influencer: i nuovi media”. E ancora l'amministratore delegato Rai Cinema Paolo del Brocco parlerà del cinema italiano nel mondo mentre il direttore di Rai Fiction Maria Pia Ammirati si soffermerà sull'argomento promozione del territorio attravero fiction e cinema. Saranno ospiti anche le due casting director internazionali Teresa Razzauti e Kristina Erdely. Da segnalare, infine, la masterclass di Claudio Amendola che incontrerà i giovani e dialogherà con loro.

Tre le sezioni del festival: International Green con fiction e documetnari legati ai temi dell'ambiente e della sostenibilità, In Shorts con cortometraggi realizzati da giovani registi e In School, nuovissimo concorso che prevede la realizzazione di spot da parte dei giovani studenti lucani. Tra le tante proiezioni di quest’anno, tutte aperte al pubblico nell’Arena di Piazza del Gesù, ci sarà anche l'anteprima del film Io e mio fratello diretto da Luca Lucini, con Denise Tantucci e Cristiano Caccamo.

Il forte legame tra il cinema e la città di Maratea

Il sindaco di Maratea, l'avvocato Daniele Stoppelli, ha sottolineato l'importanza di questa manifestazione che conferma, ancora una volta, il legame inscindibile tra il cinema e la città. "Dagli anni '50 del secolo scorso Maratea è stata un set cinematografico che ha visto la presenza di attrici e registi di valenza internazionale. Non a caso il recente film di 007, No Time to Die, inizia e finisce con le scene girate nelle acque cristalline di Maratea. Con la sua storia e la bellezza che diventa incanto nei suoi 32 chilometri di costa lascia un ricordo indelebile", ha detto Stoppelli a noi di Comingsoon.it. Da non dimenticare, infine, la grande innovazione di quest'anno: ogni sera, dopo le premiazioni, si terrà un dopo festival che coinvolgerà importanti ospiti musicali. Tra gli artisti che hanno già confermato la loro presenza c'è la band Le Vibrazioni.

Per tutte le altre informazioni, il programma dettagliato, le location e molto altro, potete consultare il sito ufficiale www.marateale.com