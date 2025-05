Mar de Molada, con Marco Paolini in viaggio dalle Alpi a Venezia, dal fiume al mare

News Cinema

Un viaggio lungo l'acqua dei fiumi dalle Alpi alla laguna di Venezia, raccontato il rapporto con il territorio in chiave evocativa e poetica. Mar de Molada di Marco Segato è un documentario che segue il processo artistico dello spettacolo di Marco Paolini presentato al Trento Film Festival. Ne abbiamo parlato con il regista.

L’acqua e il territorio. Un rapporto plasmato nel corso dei millenni, in cui è intervenuto anche l’uomo, in particolare negli ultimi secoli. Dalle cime delle Alpi alla laguna di Venezia, un genio del nostro spettacolo come Marco Paolini ha esplorato in Mar de Molada il legame tra acqua e territorio, attraverso il racconto delle trasformazioni idriche e geologiche nel Veneto. In quattro spettacoli campestri e itineranti, dalla Marmolada all'Adriatico, Paolini intreccia narrazione, scienza e poesia per sensibilizzare sull'urgenza di una gestione sostenibile delle risorse idriche.

Mar de Molada è ora anche un film documentario, presentato in anteprima al Trento Film Festival, diretto da Marco Segato che segue il processo artistico dello spettacolo, intrecciando narrazione teatrale e realtà, mettendo in scena il rapporto tra territorio, teatro e coscienza civile, da sempre al centro del lavoro di Paolini. Abbiamo incontrato il regista, che ci ha raccontato di questo viaggio insieme all’artista.

“L’idea era di fissare un'esperienza dal vivo, tenere memoria e in qualche modo dare la possibilità ai contenuti, alla messa in scena e creata da Marco Paolini di continuare a viaggiare ed essere ascoltata e vista da potenziali spettatori che probabilmente lo spettacolo non l’hanno visto. Una sorta di ideale prosecuzione dello spettacolo, una sintesi dei contenuti, una sintesi del tema dell'acqua declinato nei vari modi in cui Marco l’ha portato in scena, dando uno spessore visivo al racconto, facendo vedere il paesaggio, l'acqua, quello di cui parla, e mettendoli in relazione anche con il percorso creativo, che è un elemento in più. Un lavoro complicato da fare nel teatro, soprattutto in quello di Marco dove non c'è azione, non ci sono corpi. Però, invece di scegliere o l'una o l'altra strada, mi piaceva l'idea di poter lavorare su questi binari paralleli che potessero far uscire un racconto del paesaggio in maniera naturale".

È molto interessante il lavoro sull'atmosfera, sull'ambientazione, sul sonoro, tutte quelle dinamiche che alla fine, in maniera poetica ma anche pratica, danno l'idea di uno spettacolo che racconta veramente un territorio troppe volte dato per scontato

Da una parte c'è questa modalità artistica e teatrale di Marco che trovo sempre molto affascinante, un continuo mettere in discussione un punto di vista o una situazione per provare ogni volta a ritirare fuori un'emozione, carcando qualcosa di vero, che non sia semplicemente quello che lui racconta sul palco, ma una condizione che porta lo spettatore a vivere un'emozione. Questo lo fa fa sempre, come quando ha fatto Vajont proprio lì sotto, con l’idea di portare fuori lo spettacolo dal teatro, restituendo qualcosa in più. Ovviamente questo spinge il lavoro a essere sempre tarato sul posto dove sei, sugli spettatori che hai, sulla situazione, anche emergenziale, che il tema dell'acqua porta con sé. Se un giorno c'è la notizia di un’inondazione, influisce su quello che porti sul palco. Per me questa è una cosa stimolante. Vuol dire che in qualche maniera c'è una sorta di azione e reazione con lo spazio e con il paesaggio, con quello che si racconta. Il tutto in una maniera molto diretta, che è anche quello che fa Marco col suo teatro, prendendo temi magari molto alti, che siano Zanzotto o il tema dell'acqua, scientifici o poetici, e cerca di restituirli in una chiave nuova e più masticabile.

È questa la specificità, la ragione della grandezza di Marco Paolini, il suo essere un unicum nello spettacolo italiano, contemporaneamente alto e basso, per cui gli spettatori spesso sono i contadini di zona, insieme agli intellettuali?

Il pubblico è sempre un mix molto interessante. Non so dire il suo segreto, ma dietro ci sono una pratica e una disciplina molto forti. L’intensità e la qualità dello studio che mette Marco in quello che fa è molto lungo e complesso. Marco non si accontenta mai, è un artista che si mette continuamente in discussione e alla prova anche su ambiti e terreni non suoi. Anche se il Vajont e il tema dell’acqua sembrano legati da un filo conduttore, è un rovesciamento. Da una parte c'è una tragedia che fa parte della memoria e che è stata sedimentata dopo essere stata riscritta e riaperta con un'indagine alla Rosi, e dall'altra invece c'è oggi una questione aperta, volendo determinare un futuro, un cambiamento.

Certo. È per certi versi una chiamata alle armi

Sì, in qualche maniera questo lavoro è anche una sorta di prosecuzione del progetto La fabbrica del mondo, un tentativo di mescolare linguaggi di cinema, di fiction, di documentario, di teatro filmato all'interno di un format televisivo che parla di scienza. Quest'idea di mescolare, come dicevi, l'alto e il basso è centrale.