Mamma qui comando io, in anteprima esclusiva il trailer e il poster del nuovo film di Federico Moccia

Uscirà al cinema il 14 settembre, distribuito da RS Productions in collaborazione con Mirari Vos, la nuova commedia di Federico Moccia, intitolata Mamma qui comando io, della quale possiamo mostrarvi trailer e poster in esclusiva: diversamente da altri successi di Moccia come Tre metri sopra il cielo e Scusa ma ti voglio sposare, questa volta Moccia racconta l'infanzia, per la precisione l'avventura di un bambino in una situazione paradossale!



Mamma qui comando io: Il Trailer Ufficiale in anteprima esclusiva del Film di Federico Moccia - HD

Mamma qui comando io, la trama della commedia di Federico Moccia

In Mamma qui comando io si racconta la storia del piccolo Francesco (Alessio Di Domenicantonio), nove anni: i suoi genitori Filippo (Simone Montedoro) e Michela (Daniela Virgilio) stanno per divorziare: come sempre succede in questi casi, i due litiganti si contendono casa e custodia del piccolo, ma il giudice ha un'altra idea. Per sei mesi, con la supervisione di un assistente sociale, il giudice decide di assegnare proprio al bambino la casa, con i genitori ad abitarla in alternanza, settimana dopo settimana, al fianco di Francesco.

Per quanto lo riguarda, Francesco interpreta la situazione in un un modo univoco: la casa gli appartiene, comanda lui, con la complicità entusiastica dei suoi amici. Così facendo finirà per mettere sempre più nei guai Filippo e Michela, e capirà che la separazione è una cosa seria. Il suo sogno è far riappacificare i suoi genitori, ma con gli amanti di entrambi alle porte, riuscirà a risolvere tutto prima della Vigilia di Natale?

Con una colonna sonora scritta e prodotta da Joseba Label, il film è una coproduzione RS Productions - Mirari Vos e comprende nel cast anche Maurizio Mattioli e Corinne Clery.