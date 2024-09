Maika Monroe sarà la governante malvagia del remake di La mano sulla culla

News Cinema

Maika Monroe dopo It Follows e Longlegs affronta un'altra storia sinistra, nel remake del film di Curtis Hanson del 1992 La mano sulla culla.

Nel 1992 La mano sulla culla, diretto dal compianto Curtis Hanson, fu un film di discreto successo. Nel cast c'erano due attrici all'epoca molto popolari come Rebecca de Mornay e Annabella Sciorra, oltre a Ernie Hudson e a una giovane Julianne Moore e la storia faceva leva sul topos della babysitter psicopatica che vuole sostituirsi alla madre nella famiglia. Nel progettato remake, che sarà diretto da una regista, Michelle Garza Cervera, il cui horror di debutto, The Bone Woman, è stato apprezzatissimo oltreoceano, protagonista sarà Maika Monroe, alla cui presenza nei film "di paura" ci stiamo abituando.

Maika Monroe nel remake de La mano sulla culla

Il titolo del film fa riferimento al detto "la mano sulla culla è quella che governa il mondo", che significa che le donne influenzano profondamente il destino dei loro figli. La nuova versione del film di Hanson, scritta da Micah Bloomberg, sarà prodotta dai 20th Century Studios. L'originale venne distribuito dalla Buena Vista, all'epoca affiliata a Disney. Nel film, una moglie traumatizzata dal suicidio del marito, un famoso ginecologo, in seguito alle accuse di molestie di alcune pazienti, perde il bambino che aspettava e decide di rivalersi su quella che considera la principale responsabile dell'accaduto, facendosi assumere come governante per suo figlio. Dalla trama è evidente che la storia, in tempi di MeToo, è ancora attuale. Maika Monroe, che rivedremo il 31 ottobre in Longlegs, è stata la prima scelta per il ruolo che fu di Rebecca de Mornay.