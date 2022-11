Mads Mikkelsen: ripercorriamo la sua carriera europea e hollywoodiana con cinque film in streaming

News Cinema

L'attore danese compie oggi 57 anni. Questi alcuni dei film in streaming con cui si è imposto come uno dei grandi interpreti dei nostri tempi.

Festeggiamo oggi i 57 anni e il talento cristallino del danese Mads Mikkelsen, uno degli attori più importanti del nuovo millennio di cinema, sia in Europa che a Hollywood. In attesa di vederlo nel ruolo del supervillain in Indiana Jones 5 - le prime immagini lasciano davvero ben sperare - ecco i cinque film in streaming che abbiamo selezionato per rendergli omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Mads Mikkelsen

Casino Royale

Valhalla Rising - Regno di sangue

Il sospetto

Arctic

Un altro giro

Casino Royale (2006)

Come antagonista di Daniel Craig nel suo primo film da James Bond, Mikkelsen diventa immediatamente uno dei grandi “villain” della saga di 007. È anche grazie a lui se Casino Royale si impone come maestoso reboot del personaggio, ruvido e affascinante come sempre. Martin Campbell mette in scena uno spettacolo cinematografico di primissimo ordine, con una sequenza iniziale impressionante. Dopo Skyfall il miglior James Bond interpretato da Craig. Grosso successo di pubblico e critica. Nel cast anche una magnifica Eva Green. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Valhalla Rising - Regno di sangue (2009)

Dopo essere stato diretto dal regista di culto Nicolas Winding Refn nei due episodi di Pusher, Mikkelsen torna a collaborare con l’autore di Drive in una film violentissimo e visionario, un action ambientato al tempo dei vichinghi che lascia lo spettatore con un senso di oppressione insinuante. Valhalla Rising - Regno di sangue è uno spettacolo non scontato, che sa mettere a dura prova e insieme ipnotizza. Il protagonista è semplicemente magnetico, in una delle prove maggiormente fisiche della sua carriera. Filmone, anche se non sempre facile da introiettare. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Il sospetto (2012)

Il sospetto: Il trailer italiano del film di Thomas Vinterberg

Altra collaborazione eccellente quella con Thomas Vinterberg, che lo dirige in un dramma venato di thriller che pochi altri attori avrebbero saputo interpretare con tale sottigliezza. Il ruolo è di quelli che non si fanno amare, ovvero un professore accusato ingiustamente di aver molestato un bambino. Il sospetto lavora sul non detto con una ferocia spaventosa, racconta personaggi in chiaroscuro con una violenza psicologica inaudita. Mikkelsen compie un lavoro certosino, tanto da arrivare alla Palma d’Oro a Cannes per l'interpretazione maschiale. Strameritata. Film difficile da dimenticare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Arctic (2018)

Arctic: Trailer Ufficiale del Film - HD

Volevamo inserire nella cinquina il primo Doctor Strange, ma alla fine è stato scalzato dal questo thriller raggelato in cui Mikkelsen è protagonista assoluto, e in un prodotto di puro genere offre comunque una prova sofferta ed emozionante, a nostro avviso una delle migliori della sua carriera. Arctic si dipana sui silenzi,sulle distese di ghiaccio che raccontano l’immobilità umana del protagonista. Film visivamente molto curato, dove però a contare prima di tutto è il viaggio del personaggio principale, notevole nel suo sviluppo. Film “piccolo” che vi consigliamo caldamente. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Un altro giro (2020)

Un altro giro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Non potevamo che chiudere con il film che ha portato Thomas Vinterberg all’Oscar per il miglior film internazionale, e alla nomination per la miglior regia e sceneggiatura. Ancora un docente, che sceglie di combattere la sua crisi esistenziale con un esperimento alcolico che porta lui e i suoi compagni di viaggio a scardinare le regole di una società bigotta e perbenista. Un altro giro è uno schiaffo al sistema lucido e appassionante, un dramma umano che sa essere schietto quanto ambiguo. Performance vibrante di Mikkelsen, al meglio delle sue grandi qualità istrioniche. E che carisma sommesso…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes.