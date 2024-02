Made in England: The Films of Powell and Pressburger, il documentario con Scorsese da Berlino a MUBI

News Cinema

Presentato nella sezione Berlinale Special del Festival di Berlino 2024, questa vera e propria lezione di cinema di Martin Scorsese, brillante e appassionante, sarà prossimamente disponibile in streaming sulla piattaforma dedicata al cinema d'autore di qualità.

Se non siete abbonati a MUBI, forse dovreste esserlo. Perché forse è arrivato il momento, nella vita di tutti voi appassionati di cinema, di stare un po’ meno appresso alle millemila novità del presente, perlomeno del presente in streaming, e di dedicare invece il vostro tempo al grande cinema del passato. A ciò che ha superato la prova del tempo.

In qualche modo è quello che ha detto Martin Scorsese pochi giorni fa al Festival di Berlino che lo ha isignito di un Orso d’Oro alla carriera, come potete leggere nel resoconto della stramba conferenza stampa avvenuta prima della consegna del premio.

E, siccome tutto torna sempre, siccome l’universo è quel che deve essere (per citare un altro film della Berlinale, lo Spaceman con Adam Sandler), ecco che proprio uno dei film che hanno accompagnato la presenza di Scorsese al festival arriverà prossimamente in streaming, in Italia e in altri paesi, proprio su MUBI.

Il film è un documentario. Si intitola Made in England: The Films of Powell and Pressburger, e come facilmente deducibile da un titolo che non lascia spazio all’immaginazione, è dedicato a questa straordinaria coppia creativa, quella formata da Michel Powell (“il regista”) e Emeric Pressburger (“lo sceneggiatore”), che ha realizzato film straordinari: da Duello a Berlino a La battaglia di Rio della Plata, passando per Scarpette rosse, Narciso nero, Scala al Paradiso, I racconti di Hoffman e tanti altri ancora.

Cosa c’entra Scorsese? Beh, Scorsese è notoriamente un grandissimo fan di Powell e di Pressburger, un cinefilo colto e ancor di più appassionato, nonché l’uomo che, per tutto il documentario - che è diretto da David Hinton - fa dallo schermo una vera e propria lezione di cinema di due ore raccontando questi due grandi artisti e le loro opere.





Presentato in prima mondiale nella sezione Berlinale Special, Made in England: The Films of Powell and Pressburger inizia col racconto di Scorsese per la fascinazione provata da bambino di fronte ai primi film di Michael Powell, come il favoloso Il ladro di Bagdad, di come da giovane cineasta agli esordi in visita a Londra volle andare a conoscere Powell di persona, e fa una vera e propria biografia artistica e cinefila dell’incontro di Powell con l’esule ungherese Pressburger, che in un attimo, grazie a un’intesa perfetta e istintuale, divenne suo partner e complice creativo.

Scorsese compie poi una ricognizione cronologica dei loro film, che ha definito "grandiosi, poetici, saggi, avventurosi, ostinati, estasiati dalla bellezza, profondamente romantici e completamente privi di compromessi".

E vi posso assicurare che ascoltare Scorsese per due ore, mentre sullo schermo si alternano le meravigliose immagini dei film di Powell & Pressburger, filmati amatoriali, fotografie personali, registrazioni audio e altri materiali di archivio, è tempo che non è affatto sprecato.

Questa qui di seguito è una clip ufficiale del film, nella quale potete avere un piccolo esempio di quel che potrete vedere integralmente, e prossimamente, su MUBI.