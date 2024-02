Madame Web, Dakota Johnson ci spiega chi è Cassandra Webb in un backstage

News Cinema

In sala da 14 febbraio, Madame Web è il nuovo cinecomic del Sony's Spider-Man Universe. Ma chi è la protagonista Cassandra Webb? Ce la presenta la sua interprete, Dakota Johnson, in questo video backstage.

Dal 14 febbraio sarà al cinema Madame Web, l'ultimo cinecomic del Sony's Spider-Man Universe, parallelo al Marvel Cinematic Universe: è interpretato da Dakota Johnson nei panni di Cassandra Webb, una donna che ha un potere particolare, che le consente di cambiare il proprio destino e anche quello di chi la circonda. Da dove arriva e cosa l'aspetta? Ce lo racconta Dakota stessa in questo video backstage del lungometraggio...



Madame Web: Chi è Cassandra Webb?, ce lo racconta Dakota Johnson - HD

Madame Web, il Sony's Spider-Man Universe si espande