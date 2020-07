Madame: Toni Collette, Rossy De Palma e Harvey Keitel nella commedia degli equivoci

News Cinema

In Madame, che vede nel cast anche Harvey Keitel, sono l'una contro l'altra armate Toni Collette e Rossy De Palma.

Madame (2017) è il titolo di una commedia interpretata da Toni Collette, Rossy De Palma e Harvey Keitel, una vicenda sentimentale e umoristica a base di equivoci e scalate sociali involontarie, ambientata a Parigi. Esaminiamone la trama e poi concentriamoci sul dietro le quinte.

Madame, la trama del film con Harvey Keitel, Toni Collette e Rossy De Palma

I coniugi Bob e Anne Fredericks (Keitel e Collette) hanno una splendida villa a Parigi e si mostrano altolocati, nonostante la situazione finanziaria di lui sia traballante e il loro legame sia persino in crisi. Poco prima di uno dei tanti ricevimenti, Anne realizza con orrore che, con l'arrivo del figliastro Steven, sarebbero in tredici a tavola. Per fermare la cattiva sorte, Anne "promuove" a invitata la cameriera Maria (De Palma): contro ogni previsione però, grazie all'aiuto di un divertito Steven, il commerciante d'arte britannico David s'innamora perdutamente di lei. L'inganno però non dev'essere svelato, perché David sta valutando un quadro che salverebbe le sorti della famiglia Fredericks e secondo Bob è meglio non farlo arrabbiare... Anne non sopporta l'ascesa di Maria, da lei involontariamente causata...

Madame, chi è la regista Amanda Sthers

Regista e cosceneggiatrice di Madame è la francese di origini tunisine Amanda Sthers, romanziera, commediografa e autrice stimata in patria e all'estero. Amanda è qui al suo primo film in lingua inglese, al quale seguirà Holy Lands con James Caan, sempre del 2017, anno in cui la Sthers ha lasciato l'Europa per fondare una casa di produzione a Los Angeles. Il debutto alla regia cinematografica è però avvenuto nel 2009 in Francia, con il corale Je vais te manquer, interpretato tra gli altri da Carole Bouquet e Pierre Arditi, incrocio di diverse storie in un aereoporto. In Italia è stato rappresentato più volte uno dei suoi più celebri drammi teatrali, Le Lien - Il legame.

Cosceneggiatore americano di Madame è addirittura Matthew Robbins, un veterano della scuderia Spielberg, coautore con Hal Barwood del copione di Sugarland Express, poi anche regista in proprio con il cult anni Ottanta Dragonslayer.

Madame, il trailer del film con Harvey Keitel, Rossi De Palma e Toni Collette